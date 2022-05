Το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» ξεκινάει, δίνοντας voucher 200 ευρώ για αγορά laptop ή tablet ή desktop.

Πώς θα επιλέξετε το ιδανικό προϊόν για εσάς;

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - Οι δικαιούχοι του νέου προγράμματος voucher 200 ευρώ

Στόχος του προγράμματος είναι η περαιτέρω προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Προ ημερών αναρτήθηκε το ΦΕΚ με το οποίο «κλείδωσε» η εκκίνηση του προγράμματος των vouchers 200 ευρώ και οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει!

Οι δικαιούχοι της επιδότησης των 200 ευρώ θα είναι κυρίως:

Εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) που: α.1 είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, α.2 είτε απουσιάζουν (έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Να σημειωθεί ότι δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους εκπαιδευτικούς που θα διεκδικήσουν το voucher των 200 ευρώ.

Δικαιούχοι της επιδότησης μπορούν επιπλέον να είναι οικογένειες πυρόπληκτων. Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ επισημαίνεται ότι δυνητικοί δικαιούχοι του voucher είναι:

Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη ηλικίας από 4 έως και 24 ετών που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης,- με κύρια κατοικία σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το ημερολογιακό έτος 2021, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές λόγω των προαναφερθεισών πυρκαγιών και έχουν αποδεδειγμένα καταστεί προσωρινά ή μόνιμα μη κατοικήσιμες.

Ποιες πυρόπληκτες περιοχές εντάσσονται στην επιδότηση

Για τον ορισμό των πυρόπληκτων περιοχών λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αποφάσεις οριοθέτησης και οι αντίστοιχοι Δήμοι, Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικές Κοινότητες που μνημονεύονται σε αυτές:

i. Υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/17.08.2021 (Β΄3863) απόφαση οριοθέτησης περιοχών (α) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (β) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και (γ) της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ii. Υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 (Β΄3898) απόφαση οριοθέτησης περιοχών (α) της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (β) της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και (γ) της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

iii. Υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β΄ 3905) απόφαση οριοθέτησης περιοχών (α) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και (γ) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Για την επιβεβαίωση της χωροθέτησης της κύριας κατοικίας Δικαιούχου εντός των ως άνω γεωγραφικών ορίων, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2020.

Οι συμβουλές των expert στην τεχνολογία για την σωστή επιλογή προϊόντος

Tablets

Χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό και τη φορητότητα που μπορεί να προσφέρει ένα tablet, αποτελεί την ιδανική συσκευή για τη δημιουργία ενός απόλυτα παραγωγικου περιβάλλοντος τηλεκπαίδευσης και εργασίας. Διάλεξε το λειτουργικό που σε εξυπηρετεί καλύτερα, Android ή iPad, και αξιοποίησε όλα τα “εργαλεία” παραγωγικότητας.

Παράλληλα, προσφέρονται και όλες οι απαραίτητες ευκολίες για μεγαλύτερη ευελιξία σε κάθε σενάριο χρήσης όπως ικανοποιητικές επιδόσεις, εργονομικό σχεδιασμό, αλλά και με μια πληθώρα επιλογών σε αξεσουάρ. Διατίθενται θήκες και πληκτρολόγια που όχι μόνο θα προστατέψουν το tablet σου, αλλά θα το μετατρέψουν σε ένα mini laptop.

Θα εκτιμήσεις ιδιαίτερα τις προηγμένες λειτουργίες που προσφέρονται με τη χρήση ενός pen, όπου μπορείς να λαμβάνεις αυτόματα απαντήσεις σε μαθηματικές πράξεις, να κρατάς σχολικές και επαγγελματικές σημειώσεις, και πολλές άλλες ευκολίες.

Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να δω

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: Θα συναντήσεις προτάσεις με οθόνη έως 12.9 ίντσες. Αν χρειάζεσαι ένα tablet για άνετη εργασία, προτίμησε μία πρόταση με οθόνη από 10 ίντσες και άνω.

Χωρητικότητα: Η χωρητικότητα αναφέρεται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό για σένα που θέλεις να εξασφαλίσεις χωρητικότητα για τα έγγραφά σου ή και για τα αρχεία σου, όπως σχολικές εργασίες ή επαγγελματικά έγγραφα. Η χωρητικότητα συνήθως κυμαίνεται από 32 μέχρι 128GB, ενώ υπάρχουν μοντέλα, όπως τα πιο σύγχρονα iPads, που έρχονται με χωρητικότητες από 512GB μέχρι 1ΤΒ.

Επιδόσεις: Το πλήθος πυρήνων επεξεργαστή είναι το χαρακτηριστικό που θα σου δώσει μια σαφή εικόνα για την επεξεργαστική ισχύ ενός tablet. Θα συναντήσεις “εισαγωγικά” μοντελα με διπύρηνο επεξεργαστή, ιδανικά για βασικές εργασίες όπως browsing, σημειώσεις και βιντεοκλήσεις, μέχρι πιο ισχυρά μοντέλα με εξαπύρηνο ή και οκταπύρηνο επεξεργαστή για άνετες βιντεοκλήσεις χωρίς κολλήματα.

Μνήμη RAM: Το πλήθος πυρήνων επεξεργαστή σε ένα tablet συνδυάζεται και με την ανάλογη ποσότητα μνήμης RAM. Ένα μοντέλο με 3GB ή 4GB μνήμη θα σου παρέχει άνετη εργασία χωρίς κολλήματα. Επιπλέον, υπάρχουν μοντέλα με μνήμη RAM έως 6GB, για πιο απαιτητικές εργασίες και multitasking.

Συνδεσιμότητα: Εκτός από την υποστηριξη Bluetooth και Wi-Fi, πολλά μοντέλα παρέχουν υποστήριξη για σύνδεση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ένα cellular tablet είναι ιδανικό για τους χρήστες που χρειάζονται απρόσκοπτη σύνδεση στο ίντερνετ, ακόμα κι αν βρίσκονται εν κινήσει. Θα συναντήσεις προτάσεις με υποστήριξη 4G ή ακόμα και 5G, για ακόμα ταχύτερες επιδόσεις και σταθερότητα στο mobile internet.

Κάμερα: Είτε θέλεις να κάνεις άνετα τις τηλεδιασκέψεις σου, τα μαθήματά σου, ή απλά να στείλεις selfie σε φίλους, κολλητούς και να μοιραστείς την διάθεσή σου στα social media, οι περισσότερες προτάσεις έρχονται με δύο κάμερες για κάθε περίσταση. Στα πιο high-end μοντέλα, θα συναντησεις κάμερα με έως και πάνω από 13MP ή και Ultra Wide εμπρόσθια κάμερα, αλλά και εγγραφή βίντεο 4Κ στα 30fps για να μπορείς να αιχμαλωτίζεις τις αγαπημένες σου στιγμές με κάθε λεπτομέρεια.

Για να τα έχεις όλα: Ένα tablet με οκταπύρηνο επεξεργαστή και με 3GB ή 4GB μνήμη RAM θα σού εξασφαλίσει άνετη πλοήγηση στο ίντερνετ χωρίς καθυστερήσεις, και υψηλότερη ποιότητα στις βιντεοκλήσεις σου.

Προτάσεις για κάθε χρήση

Γενικής χρήσης: Μοντέλα “γενικών καθηκόντων”. Δηλαδή tablets που απευθύνονται σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν κάποια ειδική απαίτηση για το καινούριο τους μηχάνημα, π.χ. από την άποψη επιδόσεων. Εδώ θα βρεις κατά κύριο λόγο μοντέλα με οθόνες 10 ιντσών, τετραπύρηνο επεξεργαστή, και μνήμη RAM 2GB. Ιδανικό για βασικές εργασίες όπως browsing.

Εργασία και εκπαίδευση: Σε αυτή την κατηγορία συναντάμε μοντέλα με οκταπύρηνο επεξεργαστή, 3GB ή 4GB μνήμη RAM και οθόνη από 10 ίντσες και άνω. Παρέχουν ικανοποιητικό αποθηκευτικό χώρο που φτάνει τα 32GB ή 64GB, για να “χωρέσει” άνετα όλες τις δημοφιλείς εφαρμογές τηλεκπαίδευσης αλλά και τα πολύτιμα αρχεία σου. Είναι τα πλέον κατάλληλα για βιντεοκλήσεις χωρίς κολλήματα και γρήγορη πλοήγηση στο ίντερνετ.

Υψηλές επιδόσεις: Εδώ θα βρεις μοντέλα με πολυπύρηνο επεξεργαστή (6 ή 8 πυρήνες) και έως και πάνω από 6GB RAM. Συνδυάζουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, κάμερες υψηλής ανάλυσης, και οθόνη από 11 έως 12.9 ίντσες. Και με υψηλές αναλύσεις που φτάνει έως και 2800x1752. Είναι ιδανικά για εργασία με πολλά παράθυρα, για βιντεοκλήσεις με εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια. Επιπρόσθετα, θα συναντήσεις μοντέλα όπως τα iPad 8th Gen, iPad Air, iPad Pro, Samsung Galaxy Tab S7+, και Galaxy S6 Lite, που έρχονται με προηγμένες γραφίδες αφής όπως το Apple Pencil ή το S Pen της Samsung.

Laptops

Θέλεις έναν υπολογιστή να συντροφεύσει το διάβασμα και τις εργασίες σου. Με αρκετά μικρές διαστάσεις και βάρος για να μπορείς να το έχεις συνεχώς μαζί σου, και παράλληλα με τεχνικά χαρακτηριστικά για να χρησιμοποιείς και τα πιο “βαριά” προγράμματα εφαρμογές. Ένα laptop είναι το καλύτερο εργαλείο που μπορείς να επιλέξεις. Θα έχεις ένα μηχάνημα για κάθε εργασία, αλλά και για να παίζεις κορυφαία παιχνίδια, είτε βρίσκεσαι στο σπίτι είτε εν κινήσει.

Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να δω

Μέγεθος Οθόνης σε ίντσες: Τα laptop με οθόνη από 11 έως 13 ίντσες απευθύνονται σε όσους χρειάζονται υψηλή φορητότητα. Αν χρησιμοποιείς το laptop σου για πολλές ώρες, σίγουρα θα χρειαστείς την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ φορητότητας και λειτουργικότητας με οθόνη 14-15 ίντσες.

Ανάλυση Οθόνης: Όσο υψηλότερη η ανάλυση, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να χωρέσεις στην οθόνη σου. Εάν θέλεις πραγματικά ν’ απογειώσεις την ποιότητα εικόνας στην οθόνη σου, μπορείς να επιλέξεις ένα μοντέλο που προσφέρει ανάλυση 1080p. Μερικοί φορητοί υπολογιστές διατίθενται με οθόνες ανάλυσης 2560 x 1440, 3200 x 1800 ή 3840 x 2160 (ή αλλιώς 4K Ultra HD).

Επιδόσεις: Ο επεξεργαστής καθορίζει σε μεγάλο βαθμός τις επιδόσεις του υπολογιστή σου. Αν δεν έχεις σκοπό να χρησιμοποιήσεις το laptop σου για «βαριές» εφαρμογές, επεξεργασία εικόνας, gaming, ή για multitasking, δεν χρειάζεσαι πολυπύρηνο επεξεργαστή. Σε διαφορετική περίπτωση, καλό είναι να εξετάσεις προτάσεις με τέσσερις (ή παραπάνω) πυρήνες. Παράλληλα, η μνήμη RAM είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του φορητού σου υπολογιστή, ιδιαίτερα για απαιτητικές εργασίες όπως multitasking και πρόσβαση σε πολλαπλά αρχεία ταυτόχρονα.

Σκληρός δίσκος: Έγγραφα, φωτογραφίες, μουσική, ταινίες, σπουδαστικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή και προγράμματα, όλα καταλαμβάνουν χώρο στο σκληρό δίσκο. Σχεδόν όλα τα μοντέλα έρχονται εξοπλισμένα με δίσκο στερεάς κατάστασης (SDD), για να κερδίζεις σε επιδόσεις και ταχύτητα. Θα δεις μεγάλη διαφορά στην εκκίνηση του λειτουργικού και στην εκτέλεση εφαρμογών. Για την απόλυτη ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και μεγάλης χωρητικότητας, μπορείς να επιλέξεις κάποιο μοντέλο που διαθέτει δύο αποθηκευτικά μέσα. Έτσι, έχεις γρήγορους χρόνους φόρτωσης του λειτουργικού και των προγραμμάτων και ταυτόχρονα τον απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο για τα αρχεία σου.

Κάρτα γραφικών: Ανεξάρτητη ή Ενσωματωμένη; Η ενσωματωμένη κάρτα γραφικών είναι ιδανική για καθημερινή επεξεργασία γραφικών όπως παρακολούθηση ή επεξεργασία βίντεο, ή casual gaming και γενική επεξεργασία κειμένου, καθώς αυτές οι δραστηριότητες δεν απαιτούν ιδιαίτερα ισχυρή κάρτα γραφικών. Αν αναζητάς υψηλές επιδόσεις σε απαιτητικές εφαρμογές όπως επεξεργασία εικόνας ή και απαιτητικό gaming, τότε ένα laptop με ανεξάρτητη κάρτα γραφικών είναι μονόδρομος.

Προτάσεις για κάθε χρήση

Εργασία και εκπαίδευση: Μοντέλα με επεξεργαστική ισχύς που βασίζεται σε επεξεργαστές Intel Celeron, Intel Core M3, ή AMD Athlon/ A-series. Μπορεί να ικανοποιήσει καθημερινές ανάγκες όπως πλοήγηση στο Internet και τα social media, εφαρμογές Office, αναπαραγωγή υλικού HD Video. Εδώ θα βρεις κατά κύριο λόγο μοντέλα με οθόνες από 11 έως και 15,6 ίντσες. Ιδανική πρόταση για μαθητές και casual χρήστες.

Υψηλές επιδόσεις: Φορητοί υπολογιστές, σχεδιασμένοι για να “τρέχουν” απαιτητικές εφαρμογές. Εξοπλισμένοι με κορυφαία υποσυστήματα για να μπορείς να εκτελέσεις οποιαδήποτε εργασία όπως επεξεργσία εικόνας/ ήχου, ή να ετοιμάσεις μία παρουσίαση. Θα συναντήσεις μοντέλα με επεξεργαστές Intel Core ή AMD Ryzen. Εκτός από τα “κλασικά” μοντέλα, θα συναντήσεις προτάσεις σε laptop 2-in-1. Διαθέτουν οθόνη αφής, ώστε να “παντρεύουν” την ευκολία των laptop με τη χρήση του φυσικού πληκτρολογίου. Εδώ κατατάσσονται και τα υπέρλεπτα και ελαφριά laptop από τον οικοσύστημα των Windows, που αποτελούν το ανάλογο των Macbook και Macbook Air.

Για gamers: Laptop “κομμένα και ραμμένα” στις απαιτήσεις των gamers, τα οποία επομένως μπορούν να “τρέξουν” ακόμη και το πιο απαιτητικό παιχνίδι. Αυτό σημαίνει πως είναι εξοπλισμένα με πανίσχυρους επεξεργαστές Intel Core i5 και ανώτερους ή AMD Ryzen 5 και ανώτερους, διακριτές κάρτες γραφικών τελευταίας γενιάς, άφθονη RAM και πλούσιο ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο.

Desktops

Στα Desktop PCs, οι επιλογές που έχεις στη διάθεσή σου είναι αμέτρητες και σίγουρα θα βρεις αυτό που ζητάς. Ένα Desktop θα σε συντροφεύσει για αρκετά χρόνια και, το πιο σημαντικό, δέχεται πάρα πολλές αναβαθμίσεις. Έτσι, αν επιλέξεις ένα μηχάνημα με μνήμη 4BG RAM, στο μέλλον μπορείς να βάλεις περισσότερη. Φρόντισε όμως να έχει μητρική κάρτα, η οποία θα δέχεται εύκολα αλλαγές. Επίσης, αν στο μέλλον ξυπνήσει μέσα σου ο gamer, ένα καλό Desktop με μια αναβάθμιση της κάρτας γραφικών θα σου επιτρέψει να παίξεις με τις τελευταίες κυκλοφορίες σε τίτλους.

Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να δω

Επιδόσεις: Αν εστιάζεις στις επιδόσεις, εξέτασε την αγορά υπολογιστή με επεξεργαστή με 4 πυρήνες και άνω. Ένα desktop με πολυπύρηνο επεξεργαστή θα σου εξασφαλίσει καλύτερο multitasking. Δηλαδή την εκτέλεση πολλών προγραμμάτων / διεργασιών ταυτόχρονα χωρίς κολλήματα. Επιπρόσθετα, περισσότερη μνήμη RAM σημαίνει μικρότεροι χρόνοι φόρτωσης και ομαλότερη εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων. Η διαθέσιμη μνήμη RAM συνήθως ξεκινάει από τα 4GB RAM και μπορεί να ξεπεράσει τα 32GB. Αν εργάζεσε με μεγάλα αρχεία προτίμησε τα 8GB καθώς θα επιταχύνουν τις λειτουργίες του υπολογιστή.

Σκληρός δίσκος: Έγγραφα, φωτογραφίες, μουσική, ταινίες και προγράμματα, όλα καταλαμβάνουν χώρο στο σκληρό δίσκο. Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή ως media center ή home theater, τότε θα πρέπει να επιλέξεις Desktop με χωρητικότητα από 1TB και άνω. Θα συναντήσεις πολλές προτάσεις με σκληρό δίσκο SSD ή και κάρτα M.2 PCIe. Διαθέτουν ταχύτερους χρόνους εγγραφής / ανάγνωσης και είναι εντελώς αθόρυβοι. Αν θέλεις ισορροπία σε χωρητικότητα και επιδόσεις, διάλεξε υπολογιστή που συνδυάζει δύο τεχνολογίες δίσκου.

Κάρτα γραφικών: Η κάρτα γραφικών παίζει σημαντικό ρόλο κυρίως στο gaming ώστε να μπορείς να απολαμβάνεις βίντεο, ταινίες και gaming σε μεγαλύτερες αναλύσεις (με όριο την ανάλυση της οθόνης), με περισσότερες λεπτομέρειες και εφέ. Ένας υπολογιστής με ανεξάρτητη κάρτα γραφικών από 6GB VRAM και άνω, θα σου επιτρέψει να παίζεις τους περισσότερους σύγχρονους τίτλους σε Ultra ρυθμίσεις γραφικών.

Διαθέσιμα Λειτουργικά

Το λειτουργικό σύστημα είναι η καρδιά κάθε υπολογιστή. Όχι μόνο καθορίζει το πώς θα αξιοποιήσεις τον υπολογιστή σου, αλλά και το πώς θα συνεργάζεται με άλλες συσκευές που χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου. Τα Windows 10 και Apple macOS είναι τα κυρίαρχα λειτουργικά. To λειτουργικό της Microsoft είναι η ιδανική πλατφόρμα για PC gaming. Αν είσαι κάτοχος iPhone, Apple Watch series, ή και θέλεις τα έγγραφα και οι φωτογραφίες σου να παραμένουν ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές σου, τότε θα επιλέξεις έναν iMac. Στην επιλογή λειτουργικού, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα προγράμματα που έχει συνηθίσει να χρησιμοποιείς. Ορισμένα προγράμματα είναι διαθέσιμα μόνο για macOS ή Windows 10.

Προτάσεις για κάθε χρήση

Γενικής χρήσης: Εδώ θα βρεις Desktops με επεξεργαστή Intel Celeron ή AMD Athlon, που μπορούν να ικανοποιήσουν καθημερινές ανάγκες όπως πλοήγηση στο Internet και τα social media, εφαρμογές Office, αναπαραγωγή υλικού HD Video, και ελαφρύ gaming. Με διπύρηνο επεξεργαστή, έως και 4GB RAM και μέχρι 256GB χωρητικότητα, είναι ιδανική πρόταση για μικρούς μαθητές και casual χρήστες.

Εργασία και εκπαίδευση: Σε αυτή την κατηγορία θα συναντήσεις προτάσεις με επεξεργαστή Intel Core i3/ Core i5 ή AMD Ryzen 3/ Ryzen 5 και χωρητικότητα από 512GB και πάνω, για να τα καταφέρνουν άνετα σε πολύ απαιτητικές εργασίες. Αντίστοιχα, τα 8GB μνήμης RAM είναι αρκετά για εργασία με μεγάλα αρχεία και έντονο multitasking. Αντίστοιχα, τα μοντέλα με ανεξάρτητη κάρτα γραφικών θα επιτρέψουν την άνετη αναπαραγωγή βίντεο σε υψηλή ανάλυση και θα “τρέξει” άνετα τους πιο σύγχρονους τίτλους. Ιδανική πρόταση για μαθητές και φοιτητές, που θέλουν ένα ικανοποιητικό σύστημα για εργασία, αλλά και ψυχαγωγία.

Υψηλές επιδόσεις: Ιδανικά τόσο για επαγγελματική όσο και για multimedia χρήση, είναι εξοπλισμένα με επεξεργαστές τελευταίας γενιάς Intel Core i7/ Core i9 ή AMD Ryzen 7/ Ryzen 9, 16 έως 32GB RAM και ανεξάρτητη κάρτα γραφικών. Προσφέρουν την απαραίτητη ισχύ για να ανταποκρίνονται ακόμα και στις πιο σύνθετες και απαιτητικές εφαρμογές με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, από 1ΤΒ και άνω, για να αποθηκεύεις άνετα όλα τα έγγραφά σου και τα multimedia αρχεία σου.

Gaming Desktops: Ξεχωρίζουν για τα εντυπωσιακά, ευρύχωρα κουτιά και τα ισχυρά υποσυστήματα με επίκεντρο το gaming. Παράλληλα, διαθέτουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, έως και πάνω από 3ΤΒ, για να αποθηκεύεις άνετα όλα τα αρχεία, τα προγράμματα και όλους τους αγαπημένους σου τίτλους. Αν είσαι απαιτητικός gamer και θέλεις να παίζεις τους αγαπημένους σου τίτλους στις maximum ρυθμίσεις, θα βρεις gaming προτάσεις με εξαπύρηνους ή οκταπύρηνους επεξεργαστές, ανεξάρτητη κάρτα γραφικών με έως 24GB VRAM και 16/ 32GB RAM. Θα μπορείς να κάνεις άνετα όλες τις εργασίες σου για το σχολείο ή τη σχολή, αλλά και να απολαμβάνεις multimedia περιεχόμενο.

All in One: Η κατηγορία All-in-One ξεχωρίζει για το εύκολο set-up και την εξοικονόμηση χώρου. Όλα τα υποσυστήματα στεγάζονται μέσα σε μια λεπτή οθόνη. Είναι ιδανικά τόσο για εργασία όσο και για ψυχαγωγία, όπως είναι η αναπαραγωγή πολυμέσων και άνετο browsing. Θα συναντήσεις μοντέλα με οθόνη αφής, που αξιοποιούν στο έπακρο τις αντίστοιχες λειτουργίες των Windows 10. Οι iMac της Apple έρχονται με διαστάσεις έως 27 ίντσες και υπερυψηλές αναλύσεις έως 5Κ για αξεπέραστη εμπειρία σε κάθε περίσταση, εργασία και ψυχαγωγία.

Για αυτούς που ψάχνουν την πιο αξιόπιστη και εύχρηστη λύση στην εκπαίδευση

Οι ισχυρές επιδόσεις των iPad και Mac συνδυάζονται άψογα με τα εύχρηστα και «έξυπνα» λειτουργικά iPadOS και macOS αντίστοιχα ώστε να παραμένουν πάντα η καλύτερη επιλογή για όσους αναζητούν δυνατές υπολογιστικές συσκευές, εύκολες στη διαχείριση και απλές στη χρήση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μόλις βγουν από το κουτί τους, ακόμη και από τον πιο αρχάριο χρήστη.

Χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες τους, όπως τους πανίσχυρους και ευφυείς επεξεργαστές της Apple Μ1 και A13 Bionic, εξασφαλίζουν ασύλληπτες επιδόσεις και εκπληκτική ενεργειακή απόδοση.

Όποια κι αν είναι η σχέση σας με τα προϊόντα τεχνολογίας, η εξοικείωση στα περιβάλλοντα των macOS και iPadOS είναι θέμα μερικών λεπτών. Με αυτό τον τρόπο διατηρείτε την παραγωγικότητά σου σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι λειτουργίες για εύκολη προσβασιμότητα, όπως το AssistiveTouch, απλοποιούν την πρόσβαση σε μενού, χειριστήρια και λειτουργίες. Η λειτουργία ενός μόνο tap βοηθά άτομα με κινητικές δυσκολίες. Την ίδια στιγμή το προσαρμοσμένο μενού περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται περισσότερο, όπως multitasking και screenshot. Αποκτώντας ένα προϊόν Apple γνωρίζεις ότι θα το απολαμβάνεις για χρόνια. Δεν είναι μόνο το ανθεκτικό design, δεν είναι η υψηλή ποιότητα των υλικών και η αίσθηση “premium”, είναι και η διαρκής υποστήριξη που έχεις από την πρώτη στιγμή που θα ενεργοποιήσεις τον υπολογιστή Mac ή το iPad σου.

Τώρα που ξέρεις πώς να βρεις το είδος του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρειάζεσαι, το μόνο που μένει να κάνεις είναι να το αποκτήσεις!