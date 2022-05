Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε τη μέχρι σήμερα πορεία του Διεθνούς Προγράμματος Ακαδημαϊκής Συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων και τις προοπτικές για τη συμπερίληψη περισσότερων συνεργειών.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Ουάσινγκτον η εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Ιnstitute of Ιnternational Εeducation) και την υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας στις ΗΠΑ, με στόχο την ανάδειξη και περαιτέρω διεύρυνση της Ελληνο-Αμερικανικής συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως παρουσίασε τη μέχρι σήμερα πορεία του Διεθνούς Προγράμματος Ακαδημαϊκής Συνεργασίας www.iie.org/Programs/International-Academic-Partnership-Program) μεταξύ Ελληνικών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων και τις προοπτικές για τη συμπερίληψη περισσότερων συνεργειών, ενώ εκπρόσωποι 20 κορυφαίων Πανεπιστημίων των ΗΠΑ, όπως τα Harvard, Johns Hopkins, Stockton και το Πανεπιστήμιο του Τέξας, ανέπτυξαν τη δική τους εμπειρία από τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα.

Από τους εκπροσώπους του ΙΙΕ, αναφέρθηκε ότι οι τομείς στους οποίους έδειξαν ενδιαφέρον για συνεργασίες τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια έφτασαν τους 102. Οι εκπρόσωποι του Harvard εξιστόρησαν πώς συνδυάζουν το επάγγελμά τους «με τη χώρα στην οποία χτυπά η καρδιά τους», ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η ιστορία μιας Αμερικανής φοιτήτριας, η οποία συμμετείχε σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών στην Ελλάδα, μια εμπειρία που, σύμφωνα με την ίδια, άλλαξε την ζωή της καθώς αποφάσισε να αλλάξει το αντικείμενο που είχε επιλέξει να σπουδάσει και να εξειδικευτεί στην αρχαιολογία.

Παρούσα ήταν και η Αναπλ. Υπουργός Εξωτερικών υπεύθυνη για θέματα Παιδείας και Πολιτισμού Lee Satterfield, η οποία άλλαξε το πρόγραμμά της προκειμένου να παρευρεθεί στην εκδήλωση, και εξέφρασε την ολόθερμη υποστήριξη της αμερικανικής Κυβέρνησης για το Πρόγραμμα Συνεργασίας, καθώς και την πρόθεση για περαιτέρω διεύρυνση των Αμερικανικών Πανεπιστημίων που συμμετέχουν.

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε:

«Σήμερα κάναμε άλλο ένα βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Πανεπιστημίων μας, ανοίξαμε άλλο ένα παράθυρο στη γνώση, στην επιστήμη και την έρευνα. Πρόκειται για μία αλλαγή φιλοσοφίας, για μία μετατόπιση παραδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, δυναμικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην Ελλάδα που αποκτά μία σημαντική θέση στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Αυτή που αξίζει στους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές μας, αυτή που αξίζει στο μέλλον μας».

Ενδεικτικές Συμπράξεις Ελληνικών ΑΕΙ με Αμερικανικά Ιδρύματα

•Συνεργασία ΕΚΠΑ-Harvard για τη διεξαγωγή θερινών τμημάτων σε Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Σπουδές

•Συνεργασία ΕΚΠΑ–Yale για Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες και τη Δημόσια Υγεία (Centre of Excellence for Environmental Science and Public Health)

•Συνεργασία ΕΜΠ-Columbia για κοινό ενοποιημένο πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters)

•Συνεργασία ΕΜΠ-Michigan για κοινό διδακτορικό πρόγραμμα στη μηχανική

•Συνεργασία ΕΜΠ-Kentucky για τη διοργάνωση κοινών μαθημάτων στον τομέα της μηχανικής μεταφορών

•Συνεργασία Παν. Πειραιώς και NYU για την από κοινού διεξαγωγή μαθημάτων στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού Αμερικανικών Σπουδών του ΠΑΠΕΙ.

•Συνεργασία ΟΠΑ-Indiana για τη μελέτη νεοφυούς επιχείρησης – υπογραφή ΜoU: Ιουν. 2021 – δρομολογείται η διεξαγωγή δράσεων δια ζώσης από το ακαδημαϊκό έτος 2022

•Συνεργασία ΑΠΘ-Stockton για διετές πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας και για ανταλλαγές στον κλάδο της αμερικανικής φιλολογίας

•Συνεργασία ΕΚΠΑ-Cincinnati για την επίσκεψη φοιτητών από το Cincinnati στο ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του αγγλόφωνου πτυχίου κλασικών σπουδών του ΕΚΠΑ

•Συνεργασίες του Πανεπιστημίου Κρήτης με ξένα ΑΕΙ και συγκεκριμένα το Τμήμα Φυσικής με το Harvard/Smithsonian και το Caltech και το Τμήμα Ιστορίας με το Berkeley (αναμένεται υπογραφή MoU) και το Τufts (MoU δρομολογείται)

•Συνεργασία Ιονίου Πανεπιστημίου-Johns Hopkins (και U Texas) για ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ

•Συνεργασία Διεθνούς Πανεπιστημίου-NYU για την διεξαγωγή σεμιναρίου στη διεθνή εμπορική διαιτησία