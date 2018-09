Κατά την πενθήμερη παρουσία του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσίπρας θα πραγματοποιήσει δύο ομιλίες στον ΟΗΕ: την πρώτη, στη Σύνοδο για την Ειρήνη «Νέλσον Μαντέλα» και τη δεύτερη στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας»

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στις μεγάλες προκλήσεις για τη διεθνή κοινότητα το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία που έχει η προάσπιση των δημοκρατικών αξιών και του διεθνούς δικαίου, αλλά και τη σημασία της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές, θα τονίσει ότι η Ελλάδα πετυχαίνει τον στόχο που είχε αναδείξει ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του, το 2015 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: να γίνει από μέρος του προβλήματος στην αντιμετώπιση των επάλληλων διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών προκλήσεων στην οικονομία, τη μετανάστευση και την περιφερειακή σταθερότητα, σε μια δύναμη που πρωταγωνιστεί στην εξεύρεση λύσεων σε αυτές τις προκλήσεις.

Επιστροφή στην ανάπτυξη, προστασία των πιο ευάλωτων, προσφυγικό, πρωτοβουλίες εμπέδωσης σχέσων καλής γειτονίας και συνανάπτυξης

Ειδικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αναδείξει:

«-την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, την επιστροφή στην ανάπτυξη και την προστασία των πιο ευάλωτων,

-τις νομοθετικές παρεμβάσεις για διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα σε μια περίοδο που περιστέλλονται διεθνώς,

- την προσπάθεια της Ελλάδας να διαχειριστεί αποτελεσματικά και με όρους ανθρωπισμού, ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος από αυτό που της αναλογεί όσον αφορά στις προσφυγικές ροές,

- τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την εμπέδωση σχέσεων καλής γειτονίας και συνανάπτυξης με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορική συμφωνία των Πρεσπών και τις σχέσεις με την Τουρκία,

- τις προτάσεις της χώρας μας για αντιμετώπιση των σύγχρονων διεθνών και περιφερειακών προκλήσεων».

Κυπριακό, προσφυγικό, συμφωνία των Πρεσπών, στη συνάντηση με Γκουτέρες

Για τις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό, το προσφυγικό και τη συμφωνία των Πρεσπών, θα συνομιλήσει ο πρωθυπουργός στη συνάντηση που θα έχει την Πέμπτη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Διμερείς σχέσεις, Αιγαίο, Κυπριακό, συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, ευρωτουρκικές σχέσεις, στη συνάντηση με Ερντογάν

Την Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα συνομιλήσει με τον Τούρκο Πρόεδρο, κυρίως, για τις διμερείς σχέσεις, την κατάσταση στο Αιγαίο, το Κυπριακό, τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και τις ευρωτουρκικές σχέσεις, καθώς και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σειρά επαφών με κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα των ΗΠΑ

Έντονο ενδιαφέρον αναφορικά και με τα ζητήματα της οικονομίας έχει η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Δεδομένου, όπως υπογραμμίζουν οι πηγές της κυβέρνησης, ότι πραγματοποιείται «σε μια περίοδο που η Ελλάδα σταθεροποιεί την οικονομία της, βρίσκει το βηματισμό της εκτός των μνημονίων, έχοντας μάλιστα και μία ουσιαστική ρύθμιση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και βιώσιμα δημόσια οικονομικά και συνεχίζει την ατζέντα των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων σε πολλούς σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών με τα κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα των ΗΠΑ, «κατά τις οποίες θα παρουσιαστούν τα δεδομένα και η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, καθώς και οι δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για σταθερή και απρόσκοπτη πρόσβαση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές χρήματος». Σημειώνουν επίσης πως στις επαφές του πρωθυπουργού είναι δεδομένο ότι θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στον τομέα των επενδύσεων. Επισημαίνουν ότι οι επαφές του Έλληνα πρωθυπουργού έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τη ΔΕΘ, στην οποία η τιμώμενη χώρα ήταν οι ΗΠΑ και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της 83ης έκθεσης, με πολυπληθή παρουσία αμερικανικών εταιριών αλλά και κρατικών αξιωματούχων. Επισημαίνουν ακόμη το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουν οι ΗΠΑ και έμπρακτα όσον αφορά τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, κάτι που αναδείχθηκε και από την παρουσία του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ στη ΔΕΘ.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο υπουργός ΨΗΠΤΕ Νίκος Παππάς, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος.

Το πρόγραμμα συναντήσεων του πρωθυπουργού αναμένεται να εμπλουτιστεί τις επόμενες μέρες, πέραν των όσων ήδη έχουν ανακοινωθεί.

Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στη Νέα Υόρκη

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού (σε παρένθεση η ώρα Ελλάδας):

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου

- Μεταξύ 15:00 και 18:00 (22:00 - 01:00): Ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη «Νέλσον Μαντέλα»

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

- 08:00 (15:00) Υποδοχή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Γκουτέρες (Guterres) στους αρχηγούς κρατών & κυβερνήσεων

- 09:00 (16:00) Έναρξη Γενικής Συζήτησης 73ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα: «Making the UN relevant to all people: Global Leadership and shared responsibilities for peaceful, equitable and sustainable societies".

- 11:30 (18:30) Διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Recep Tayip Erdogan)

- 13:15 (20:15) Γεύμα του ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες προς τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών

- 17:00 (00:00) Ομιλία στο Concordia

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου

- 8:30 (15:30) Συνάντηση Εργασίας με στελέχη της Bank of America Merrill Lynch

- 10:30 (17:30) Συνάντηση Εργασίας με στελέχη της Morgan Stanley

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου

- 17:50 (00:50) Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες (Antonio Guterres)

- 19:30 (02:30) Παρουσία στο Ετήσιο Δείπνο της Global Hope Coalition, όπου θα γίνει βράβευση του Έλληνα πρωθυπουργού για τη στάση της χώρας στην προσφυγική κρίση

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου

- 12:30 (19:30) Ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών