Ακολουθήστε τις ειδήσεις του Dikaiologitika News στο Google News

viber Το Dikaiologitika News και στο Viber - Μπείτε στην ομάδα μας για να δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

image1

Ελλάδα: Η κατάταξή της στη μαύρη λίστα θανάτων της πανδημίας
image2

Οι νέες τιμές των διοδίων που θα ισχύσουν από την Πρωτοχρονιά
image3

Δεκέμβριος: Με διαφορά ο πιο μαύρος μήνας της πανδημίας για την Ελλάδα (graphs)
image4

Επίδομα από 300 ως 1.000 ευρώ, σε όσες οικογένειες αποφασίσουν να γίνουν ανάδοχοι γονείς
image5

Από τα δείγματα αστεροειδών μέχρι το νερό στη Σελήνη – Οι απίθανες επιστημονικές ανακαλύψεις το 2020
image6

Άνοιγμα σχολείων με testing - Το σχέδιο Κεραμέως και οι επιφυλάξεις των ειδικών