Απορριπτέες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και το βρετανικό ΥΠΕΞ είναι -μεταξύ άλλων- οι δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων που αμφισβητούν την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, διεμήνυσε ο Νίκος Δένδιας από το Ελσίνκι.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα υποστηρίζει τη θεμελιώδη αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των χωρών, καθώς και ότι καταδικάζει τη χρήση βίας ή την απειλή χρήσης βίας εναντίον οποιασδήποτε χώρας, Εξίσου, διαμήνυσε πως η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα σταθεί δίπλα στους εταίρους της ΕΕ, τηρώντας πλήρως τις αρχές της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Υπό το πρίσμα των προκλήσεων για το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, για την κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής.

«Πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για την αλληλεγγύη και τη συνοχή της Δυτικής Συμμαχίας, σε μια περίοδο που αυτή η αλληλεγγύη πρέπει να καταδειχθεί με κάθε μορφή, είναι πολύ περίεργο ότι η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και σύμμαχος, αποφάσισε να ξεκινήσει μια σειρά από προκλητικές και παράνομες ενέργειες εναντίον ενός άλλου κράτους-μέλους, της Ελλάδας» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτες τις πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου. «Δεν είναι απλώς απαράδεκτες για εμάς. Έχουν απορριφθεί από την ΕΕ, από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, μεταξύ άλλων» τόνισε ο Νίκος Δένδιας και χαιρέτισε τις σταθερές τις δηλώσεις των εταίρων και των συμμάχων της Ελλάδας.

Επανέλαβε επίσης πως η Ελλάδα επιδιώκει πάντα έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, αλλά έναν διάλογο βασισμένο στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Απευθυνόμενος στον Φινλανδό ομόλογό του Πέκα Χαβίστο, τον ευχαρίστησε θερμά για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα.

Περαιτέρω, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ουκρανία. Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ιδιαίτερη ανησυχία του για οποιαδήποτε πιθανή κλιμάκωση στην Ουκρανία και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει 150.000 Έλληνες ομογενείς που ζουν εκεί, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή γύρω από τη Μαριούπολη.

Επιπροσθέτως, επισήμανε πως η ελληνική κοινότητα που ζει και στις δύο πλευρές της γραμμής επαφής έχει υποφέρει πάρα πολύ από αυτή την κρίση και αναφέρθηκε στη χθεσινή απώλεια δύο Ελλήνων στην Ουκρανία σε συμπλοκή, για ασήμαντη αιτία, με ευθύνη Ουκρανών στρατιωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών κάλεσε εκ νέου και σήμερα όλες τις πλευρές σε αποκλιμάκωση, να αποφύγουν βήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεξέλεγκτα γεγονότα και υπογράμμισε ότι ειδικά στις δύσκολες στιγμές πρέπει να διατηρηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας. Άδραξε την ευκαιρία για να επαναλάβει ότι η Ελλάδα θεωρεί τη Ρωσία ως μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και σημείωσε πως θα ταξιδέψει ο ίδιος στη Μόσχα σε δύο μέρες, έπειτα από πρόσκληση του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ.

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις, με έμφαση στους κοινούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, υπενθυμίζοντας πως το 2019 οι δύο χώρες γιόρτασαν τη συμπλήρωση 100 χρόνων διπλωματικών σχέσεων. Περαιτέρω, εστίασε και στις αναξιοποίητες δυνατότητες για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. «Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη μελλοντική συνεργασία», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Επίσης, σημείωσε πως είναι πολύ σημαντικά για την Ελλάδα η ενίσχυση των διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών και η συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως ανέφερε ο Φινλανδός ομόλογός του. Ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε για τον μεγάλο αριθμό τουριστών από τη Φινλανδία που επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο. Μάλιστα, είπε επισήμανε πως η Ελλάδα προσβλέπει στη διεύρυνση της συνεργασίας και στον τομέα του τουρισμού.

Τέλος, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αναφέρθηκαν στη συνεργασία των δύο χωρών εντός της ΕΕ, με τον Νίκο Δένδια να εκφράζει την εκτίμησή του γι' αυτή τη συνεργασία.

Σημειώνεται πως ο Φινλανδός υπουργός Εξωτερικών επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Νίκο Δένδια. «Ήταν μεγάλη μου χαρά να υποδεχθώ τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών στο Ελσίνκι σήμερα. Εξαιρετικές και επίκαιρες συζητήσεις για τρέχουσες διμερείς και διεθνείς υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής ασφάλειας» έγραψε στο Twitter ο Πέκα Χαβίστο.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή τους οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συμμετείχαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο φινλανδικό υπουργείο Εξωτερικών, με θέμα τις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη.

