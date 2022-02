Στις 19:30 ώρα Ελλάδας ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος σε συζήτηση με θέμα «Stemming the Illiberal Tide: The Global Challenge of Eroding Democracy», στην οποία συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Νάνσι Πελόζι, και η υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Κριστίνε Λάμπρεχτ.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του για την οικονομική κρίση και τα αποτελέσματα που έφερε αυτή στον πολιτικό χώρο της Ελλάδας. «Το 2010, πριν 11 χρόνια, μια μεγάλη οικονομική κρίση φτωχοποίησε μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού», είπε ο πρωθυπουργός, και συνέχισε αναφέροντας πως πολύς κόσμος τότε πήρε εχθρική στάση απέναντι σε εκείνους που θεωρούσε «σωστά ή λανθασμένα» υπεύθυνους για τη λιτότητα που είχε επιβληθεί στη χώρα.

Έτσι, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, οδηγηθήκαμε σε μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, με την εκλογή ενός κόμματος από την Αριστερά το οποίο συγκυβέρνησε με ένα που βρίσκεται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, όσον αφορά στις πολιτικές του θέσεις. «Όσο κι αν προσπάθησε να ελέγξει τα ιδιωτικά ΜΜΕ και να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη, οι θεσμοί της Δημοκρατίας άντεξαν», είπε ο πρωθυπουργός.

«Η κυβέρνηση αυτή κέρδισε τις εκλογές, επειδή υποσχέθηκε λύσεις σε έναν λαό που, αν και γνώριζε πως αυτές οι λύσεις δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, έδωσε μια ευκαιρία, επειδή είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στα πολιτικά κόμματα», επισήμανε στη συνέχεια.

Ωστόσο, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, «οι θεσμοί και η δημοκρατία άντεξαν» και για αυτό τελικά εκλέχθηκε η Νέα Δημοκρατία, επειδή υπήρχαν «θεσμικά θεμέλια». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως το κόμμα του κάνει ό,τι υποσχέθηκε και γι' αυτό είναι δημοφιλές και επιτυχημένο, εκπλήσσοντας τον κόσμο ευχάριστα, αφού συνηθίζεται ένα πολιτικό κόμμα να κάνει τα αντίθετα από όσα υπόσχεται. «Σημασία έχουν η ωρίμανση της δημοκρατίας και τα θεσμικά θεμέλια, η δημοκρατία άντεξε και αντέχει και, επειδή περάσαμε από αυτήν τη δύσκολη περίοδο, είμαστε ισχυρότεροι οικονομικά, θεσμικά και δημοκρατικά», σημείωσε.

Ακόμη, εκτίμησε πως «κόμματα που ρέπουν προς το λαϊκισμό μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα, όταν κερδίσουν και δεύτερη συνεχόμενη εκλογή», κάτι που, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αποτρέψαμε το 2019. Στο τέλος της ημέρας, όλα αφορούν στην εκπλήρωση των προεκλογικών μας εξαγγελιών, να φέρνεις αποτελέσματα, και για αυτό η κυβέρνησή μας είναι ακόμη δημοφιλής. Καταφέραμε να γυρίσουμε σελίδα ως χώρα, πλέον είμαστε ισχυρότεροι πολιτικά, θεσμικά και οικονομικά».

{https://youtu.be/sQJ0CA_xM8s}

«Πάντα υπάρχει χώρος για διπλωματία»

Στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ο πρωθυπουργός έδωσε συνέντευξη στην Deutsche Welle και στη δημοσιογράφο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ερωτηθείς για την κατάσταση στην Ουκρανία, τόνισε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση είναι αρκετά συγκεχυμένη και δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα», σημειώνοντας πως «βέβαιο είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ σημαντική κινητοποίηση ρωσικών στρατευμάτων».

«Θα υπάρξουν σοβαρότατες κυρώσεις σε περίπτωση που η Ρωσία επιλέξει το δρόμο της εισβολής και της αμφισβήτησης της εδαφικής κυριαρχίας της Ουκρανίας. Ελπίζουμε και θέλουμε να κρατήσουμε τους διαύλους της επικοινωνίας και της διπλωματίας ανοιχτούς με τη Ρωσία» εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι «σε πιθανή κλιμάκωση της κρίσης δεν θα υπάρχουν νικητές, θα υπάρχουν μόνον ηττημένοι».