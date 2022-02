Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σε τηλεφωνική συνομιλία σήμερα, με τον Πρέσβη των ΗΠΑ G.Pyatt πραγματοποιήθηκε αμοιβαία ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία - I had a phone conversation with @USAmbPyatt earlier today in order to exchange views on current developmets in #Ukraine. pic.twitter.com/0RrmZQiGGv