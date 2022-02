Ο υπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών Δένδιας καταδίκασαν την προμελετημένη, απρόκλητη και αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ανάρτηση του Άντονι Μπλίνκεν:

{https://twitter.com/SecBlinken/status/1497978016760225792?s=20&t=uh4JKCdvLgpxZD2HZrfajQ}

«I spoke today with Greek Foreign Minister @NikosDendias about our efforts to support Ukraine in resisting Russia’s unbridled aggression. Greece remains a vital @NATO Ally and supporter of Ukrainian sovereignty.»

«Μίλησα σήμερα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών @NikosDendias για τις προσπάθειές μας να στηρίξουμε την Ουκρανία στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Η Ελλάδα παραμένει μια ζωτικής σημασίας @NATO σύμμαχος και υποστηρικτής της ουκρανικής κυριαρχίας.»

Η δήλωση Δένδια:

{https://twitter.com/NikosDendias/status/1497983037971255298?s=20&t=GeUEEwC_ij_AuSOEAuIKGA}

«Είχα τηλεφωνική επικοινωνία σε φιλικό κλίμα με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ @SecBlinken σχετικά με τις εξελίξεις σε Ουκρανία. Μου μετέφερε τα συλλυπητήρια για το θάνατο των Ελλήνων ομογενών, ενώ τον ευχαρίστησα για τη δήλωσή του για την Ελληνική κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου.»