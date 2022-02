Ο Κυριακός Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter χαιρέτησε τις συζητήσεις για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την απόλυτη υποστήριξη του στον πρόεδρο Ζελένσκι και τον ουκρανικό λαό, σημειώνοντας πως είναι «ένας από εμάς».

Full solidarity with President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine. We welcome Ukraine’s EU choice; they are one of us.