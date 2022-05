Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έκανε λόγο για μία γεωπολιτική επένδυση σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, μιλώντας στην σημερινή εκδήλωση για την έναρξη της υλοποίησης του FSRU ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι βλέπουμε μία νέα ανατολή στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Και εδώ, σήμερα, βλέπουμε ξεκάθαρες αποδείξεις για αυτό το νέο μέλλον, σε αυτή την πόλη, με αυτό τον νέο τερματικό σταθμό για LNG, ο οποίος θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών στον εφοδιασμό μας με φυσικό αέριο, στην ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών μας και στη σταδιακή απεξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι που θα μας κάνει πιο ισχυρούς και πιο ασφαλείς. Αυτό το έργο συνδράμει σημαντικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ και στους μακροπρόθεσμους στόχους μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή», επισήμανε στο χαιρετισμό του ο Σαρλ Μισέλ.

«Πρόκειται για μία γεωπολιτική επένδυση σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Αντανακλά όσα πρέπει να κάνουμε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό που θα προσδώσουν εφοδιαστική ασφάλεια στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και σε άλλες χώρες της περιοχής», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μάλιστα, ο Σαρλ Μισέλ έκανε και μια σχετική ανάρτηση στα ελληνικά. «Θα τερματίσουμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Ο νέος σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι μια γεωπολιτική επένδυση. Συμβάλει στην απελευθέρωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία», αναφέρει σε ανάρτηση του στα ελληνικά στο Twitter, o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ο Σαρλ Μισέλ ανάρτησε και βίντεο από την παρουσία του στην εκδήλωση της Αλεξανδρούπολης, καθώς και την υποδοχή του από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

We will end our dependence on Russian fossil fuels.



This new #LNG terminal is a geopolitical investment.



It will help free South East Europe from the weaponisation of gas supply by #Russia.@PrimeministerGR @KirilPetkov @avucic @DKovachevski pic.twitter.com/FMMEoV92Lg