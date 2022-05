Η γεμάτη ελληνικές σημαίες γραβάτα που φόρεσε ο Τζο Μπάιντεν κατά την υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο, τράβηξε την προσοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συστήθηκε άλλωστε στον Έλληνα πρωθυπουργό ως «Μπαϊντενόπουλος» για να τον διορθώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στηρίζοντας τη δική του καταγωγή «Μπαϊντενάκης».

Πού βρήκε όμως ο Αμερικανός πρόεδρος τη γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες. Το μυστήριο έλυσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, Τέρενς Κουίκ, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε ανταλλάξει τη δική του γραβάτα με εκείνη του – τότε αντιπροέδρου των ΗΠΑ – Τζο Μπάιντεν.

«Η ανταλλαγή στις γραβάτες όταν βρεθήκαμε πριν από λίγα χρόνια. «Do you trade your tie with mine?» μου είχε πει ο @POTUS. Χάρηκα που τη φύλαξε για να βρει τη κατάλληλη ευκαιρία. Να προσθέσω ότι η γραβάτα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ του οίκου PAGONI».