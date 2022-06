O υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται στην Ποντγκόριτσα όπου πραγματοποίησε συνάντηση τόσο με τον Μαυροβούνιο ομόλογό του Ράνκο Κριβοκάπιτς όσο και με τον πρωθυπουργό Ντρίταν Αμπάζοβιτς.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη θέση της Ελλάδας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις: «Η Ελλάδα είναι μία δύναμη σταθερότητας, μια μη αναθεωρητική δύναμη, μια δύναμη που εκπέμπει φιλία και διάθεση συνεργασίας. είναι όμως μια δύναμη που αρνείται κάθετα τις οποιεσδήποτε απειλές, ιδίως αυτές για πόλεμο, για casus belli εναντίον μας, οι οποίες δεν έχουν καμία θέση στο λεξιλόγιο αλλά και στην πραγματικότητα του 21ου αιώνα».

Ο Έλληνας ΥΠΕ΅Ξ σημείωσε ότι και οι δυο χώρες «πιστεύουμε ότι οι αναθεωρητικές δυνάμεις και οι αναθεωρητικές νοοτροπίες δεν έχουν ρόλο και θέση στην Ευρώπη του 21ου αιώνα» και συμπλήρωσε ότι οι προσπάθειες αναθεώρησης των συνθηκών δημιουργούν τραγωδίες. «Το βλέπουμε αυτό στην Ουκρανία», είπε ο Ν. Δένδιας. «Δεν χρειαζόμαστε τέτοιες αντιλήψεις στην περιοχή μας, δεν χρειαζόμαστε τέτοιες αντιλήψεις στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν η εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Μαυροβουνίου, η διεύρυνση της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια, η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη και οι περιφερειακές εξελίξεις, περιλαμβανομένης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

