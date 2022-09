Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίναι ότι η Ελλάδα δεν θα αναγνωρίσει «ποτέ την παράνομη προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας» και βάλλει κατά της Ρωσίας που «υπονομεύει τη διεθνή τάξη» και «παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα».

Πιο αναλυτικά, ο Έλληνας πρωθυπουργός έγραψε στο Twitter: «Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας. Ρωσία υπονομεύει τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ουκρανίας στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία. Η Ελλάδα και η ΕΕ στέκονται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας».

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε ταυτόχρονα και τη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία υπογραμμίζεται ότι οι χώρες μέλη της ΕΕ απορρίπτουν κατηγορηματικά και καταδικάζουν απερίφραστα «την παράνομη προσάρτηση από τη Ρωσία των περιοχών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα της Ουκρανίας».

Υπονομεύοντας εσκεμμένα τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και παραβιάζοντας κατάφωρα τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ουκρανίας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, βασικές αρχές όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των "νωμένων Εθνών και στο διεθνές δίκαιο, η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια.

Δεν αναγνωρίζουμε και δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τα παράνομα "δημοψηφίσματα" που έχει σχεδιάσει η Ρωσία ως πρόσχημα για αυτήν την περαιτέρω παραβίαση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, ούτε τα παραποιημένα και παράνομα αποτελέσματά τους. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτήν την παράνομη προσάρτηση. Οι αποφάσεις αυτές είναι άκυρες και δεν παράγουν κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα. Κριμαία, Χερσώνα, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ είναι Ουκρανία. Καλούμε όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να απορρίψουν κατηγορηματικά αυτήν την παράνομη προσάρτηση.

«Παράνομη και άκυρη», είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα (και) το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσία. Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», τονίζοντας ότι «δεν την αναγνωρίζει».

We will never recognize the illegal annexation of Ukraine's territories. Russia is undermining the rules-based international order and violating the fundamental rights of Ukraine to independence and sovereignty. Greece and the EU stand firmly with Ukraine. https://t.co/xZpjYhbPrU