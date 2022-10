Ενώ η Άγκυρα συνεχίζει την εμπρηστική ρητορική και τις αβάσιμες κατηγορίες περί παράνομων επαναπροωθήσεων αλλά και πνιγμών μεταναστών στο Αιγαίο από ελληνικές Αρχές, ο υπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης «αποδομεί» με ένα βίντεο ντοκουμέντο τους τουρκικούς ισχυρισμούς.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Νότης Μηταράκης ανέβασε το εν λόγω βίντεο και έγραψε χαρακτηριστικά: «Πλάνα από την τουρκική ακτοφυλακή που σπρώχνει βίαια τους μετανάστες προς την Ελλάδα, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και της κοινής δήλωσης της ΕΕ.

»Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε από έναν πρόσφυγα που σώθηκε από την Ελλάδα. Αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία».

Στο βίντεο αυτό φαίνονται καθαρά τα σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής να φωνάζουν άγρια και μάλιστα σε κάποιο σημείο εμφανίζεται και ένας Τούρκος να απομακρύνει με βίαια, χρησιμοποιώντας ένα μακρύ κοντάρι, τη βάρκα με τους μετανάστες που πλησιάζει στο σκάφος της Ακτοφυλακής.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by ??. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by ?? #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo