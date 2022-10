Το μνημόνιο υπογράφηκε κατά τη συνάντηση που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο,. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τόνισε εκ νέου την ακλόνητη στήριξη της Ελλάδας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και όλων των χωρών, και επανέλαβε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και της ελληνικής κοινότητας της χώρας.

Σημειώνεται πως οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αναγκάστηκαν να μεταβούν σε καταφύγιο, μαζί με την ελληνική αντιπροσωπεία, καθώς κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήχησαν σειρήνες.

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας κατέθεσε ανθοδέσμη στο μνημείο πεσόντων υπερασπιστών της Ουκρανίας στο Κίεβο, μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του, ως φόρο τιμής σε όσους έπεσαν αγωνιζόμενοι για την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της.

Κατά την έναρξη επίσκεψής του στο Κίεβο, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε στην ελληνική πρεσβεία με την πρόεδρο της ομάδας φιλίας Ελλάδας-Ουκρανίας του ουκρανικού κοινοβουλίου, Τετιάνα Πλάσκοβα (Tetiana Plachkova), τον πρύτανη του Κρατικού Πανεπιστημίου Μαριούπολης Μίκολα Τροφιμένκο (Mykola Trofymenko), και την επιτετραμμένη της πρεσβείας της Κύπρου, Λίνα Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ατζέντα βρέθηκαν η κοινοβουλευτική διπλωματία, οι σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακαδημαϊκά θέματα και η ελληνική ομογένεια. Ο κ. Δένδιας καταδίκασε πλήρως τον αναθεωρητισμό και ευχαρίστησε την κ. Θεμιστοκλέους για τη συνεισφορά της στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων πολιτών και ομογενών.

#Kyiv: FM @NikosDendias & #Ukraine FM @DmytroKuleba signed #MoU b/w @GreeceMFA & @MFA_Ukraine on cooperation in the field of Diplomatic Training



Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας &ΥΠΕΞ??D.Kuleba υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης Υπ.Εξωτερικών??&?? για συνεργασία στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης