Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος και διπλωμάτης, συνομίλησαν σήμερα για θέματα που αφορούσαν την Ουκρανία αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε και σε προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Συζητήσαμε σήμερα με τον Άντονι Μπλίνκεν, ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί κατά της Ρωσίας καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Constructive call today with @SecBlinken. We discussed our close coordination as NATO Allies to help Ukraine defend against Russia, as well as the recent developments in the Eastern Mediterranean.