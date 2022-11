Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε και μίλησε στο διεθνές συνέδριο «The Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times, Enhancing Resilience and Sustainability», που διοργανώνει στους Δελφούς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την UNESCO, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά.

«Σήμερα, 50 χρόνια από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή, η Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά και με την παγκόσμια κοινότητα να αντιμετωπίζει νέες και επείγουσες προκλήσεις, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα ανταποκριθούμε στις θεμελιώδεις αρχές της Σύμβασης, και τι είδους όραμα έχουμε για τα επόμενα 50 χρόνια. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις νέες απειλές, και πώς θα αντιδράσουμε σε αυτές τις οποίες δυστυχώς γνωρίζουμε όλοι καλά, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη βεβήλωση ενός μνημείου που το έχουμε στην καρδιά μας, της Αγίας Σοφίας» τόνισε στην ομιλία του στο διεθνές συνέδριο «The Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times, Enhancing Resilience and Sustainability», στους Δελφούς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Όσα έγιναν εκεί, σε αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν μια θλιβερή και προκλητική υποχώρηση από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη που αντιπροσωπεύει η Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά. Είναι απαράδεκτο, τη στιγμή που προσπαθούμε να προχωρήσουμε ενωμένοι μπροστά και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο και λαμπρότερο μέλλον για όλους, να υπάρχουν εκείνοι που, αντιθέτως, προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω σε διαχωρισμούς του παρελθόντος» πρόσθεσε. Αναφερόμενος ο πρωθυπουργός στις δύο απειλές που επηρεάζουν την πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά, την κλιματική κρίση και τον υπερτουρισμό είπε: «Στην Ελλάδα, από τότε που η κυβέρνησή μας ανέλαβε τα ηνία, έχουμε θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και τις δράσεις για την αντιστροφή τους. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα διαθέτει αυτόνομο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο, σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, έχει αναλάβει την προστασία των μνημείων μας από τις απειλές που αντιμετωπίζουν». «Και εφαρμόζουμε εδώ και 3,5 χρόνια, ένα πολύ λεπτομερές σχέδιο για το πώς θα προστατεύσουμε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της UNESCO» συμπλήρωσε υπογραμμίζοντας ότι «το σχέδιο για την Ακρόπολη έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Χρησιμοποιούμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, για παράδειγμα στο Δίον και στα Μάλια, για αντιπυρική προστασία στους Φιλίππους και στον Μυστρά. Και φυσικά λαμβάνουμε μέτρα για την αποφυγή κατολισθήσεων, πτώσης βράχων, εδώ στους Δελφούς. Πρόκειται για πολύ περίπλοκα και πολύ ακριβά έργα, αλλά είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύσουμε αυτούς τους μοναδικούς χώρους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ξεπερνάει, σε συνολικό κόστος, τα 100 εκατομμύρια ευρώ». Επίσης σημείωσε ότι η πράσινη μετάβαση είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα λέγοντας «ανεξάρτητα από την τρέχουσα γεωπολιτική αναταραχή -ίσως, παρά την αναταραχή αυτή- συνειδητοποιούμε ότι η μετάβαση προς ένα μέλλον που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια σοφή επιλογή όχι μόνο από κλιματική άποψη, αλλά και από οικονομική και γεωπολιτική άποψη. Δεν θέλουμε ποτέ ξανά να είμαστε εξαρτημένοι από κάποιες χώρες για την παροχή πολύτιμης ενέργειας». «Και γι' αυτό η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην 8η θέση παγκοσμίως όσον αφορά την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πριν από ένα μήνα, ήταν μια μέρα παρόμοια με τη σημερινή -είχε λιακάδα και άνεμο- καταφέραμε να ηλεκτροδοτήσουμε ολόκληρη τη χώρα, για πέντε ώρες, με ηλεκτρική ενέργεια που προήλθε από ανανεώσιμες πηγές» είπε. Για την πρόκληση του υπερτουρισμού ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα πολύτιμα μνημεία, να φροντίσουμε να τα κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση πάρα πολύ σοβαρά. «Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η κακή διαχείριση της πρόσβασης μπορεί μόνο να βλάψει τα αγαπημένα μας μνημεία, αλλά μπορεί επίσης να έχει κοινωνικό αντίκτυπο στους ανθρώπους που ζουν γύρω τους. Μπορεί να βλάψει τις υποδομές στις οποίες βασίζονται και μπορεί να υποβαθμίσει τα εύθραυστα οικοσυστήματα, αποστερώντας την άγρια ζωή από το φυσικό της περιβάλλον» είπε. Κλείνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αρχαία τοποθεσία των Δελφών μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι μόνο μέσω του σεβασμού στο φυσικό μας περιβάλλον μπορούν τα δημιουργήματα των ανθρώπων να επιβιώσουν στο πέρας των αιώνων. «Οι Δελφοί είναι ουσιαστικά μια κιβωτός. Ταυτόχρονα, είναι μια πυξίδα που υπερβαίνει τις ανθρώπινες αξίες, οδηγώντας μας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον» είπε.