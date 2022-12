Ένα 24ωρο μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου περί δήθεν παραβίασης από την πλευρά της Ελλάδας των δικαιωμάτων της «τουρκικής» μειονότητας στη Θράκη, ο Νίκος Δένδιας, με αφορμή την Ημέρα Πρόληψης της Γενοκτονίας του ΟΗΕ), υπογράμμισε την ανάγκη μνήμης και αναγνώρισης τέτοιων εγκλημάτων που έγιναν στο Πόντο και τη Μικρά Ασία.

«Η Ελλάδα δραστηριοποιείται συνεχώς σε διεθνές επίπεδο για την καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας και του βίαιου ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας από το 1914 έως το 1923», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών σε μήνυμά του στο Σωματείο Δράσης «Νίκος Καπετανίδης» για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης και Αξιοπρέπειας Θυμάτων Γενοκτονίας.

Μάλιστα, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να αποτελεί συμπαραστάτη και συνοδοιπόρο στις προσπάθειες των ποντιακών οργανώσεων απανταχού της Γης. «Στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, η πρόληψη της γενοκτονίας παραμένει θεμελιώδες καθήκον όλων» διαμήνυσε ο Νίκος Δένδιας.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στη σημασία της σημερινής «Διεθνούς Ημέρας Μνήμης και Τιμής των Θυμάτων Εγκλημάτων Γενοκτονίας και Πρόληψης του Εγκλήματος αυτού» την οποία θεσμοθέτησε, το 2015, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ειδικά για την ελληνική πολιτεία, επισήμανε πως συνιστά πρωταρχικό μέλημα. «Η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Καθιέρωσε μάλιστα τη 19η Μαΐου και την 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρες μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου και της Μικράς Ασίας, αντίστοιχα» εξιστόρησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως εξήγησε, αποδίδουν τον ελάχιστο οφειλόμενο σεβασμό και φόρο τιμής στα θύματα των ειδεχθών αυτών πράξεων και υπογράμμισε πως η διαφύλαξη, άλλωστε, της ιστορικής μνήμης αποτελεί πρωταρχικό καθήκον της ελληνικής πολιτείας.

Τέλος, συνεχάρη το Σωματείο Δράσης «Νίκος Καπετανίδης» για το «εξόχως σημαντικό έργο το οποίο επιτελεί».

