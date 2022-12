Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή,μία από τους 14 αντιπροέδρους του ευρωπαϊκού ημικυκλίου, φέρεται να είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που ερευνώνται ενώ ο σύντροφός της λέγεται ότι έχει προσαχθεί από τις βελγικές Αρχές και κρατείται.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της Ελληνίδας σοσιαλδημοκράτισσας Εύας Καϊλή, αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

O 33χρονος σύντροφός της,Φραντσέσκο Τζόρτζι, σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είχε προσαχθεί το πρωί. Και οι δύο βρίσκονται υπό έρευνα για διαφθορά, υποστηρίζει δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας Le Soir.

Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από δεκαπέντε έρευνες από πράκτορες της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στις Βρυξέλλες και συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία θεωρήθηκαν ύποπτα, για να ακουστούν από ανακριτές με επικεφαλής τον ανακριτή Michel Claise.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Luca Visentini, νεοεκλεγείς γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο πρώην ευρωβουλευτής του S&D Pier-Antonio Panzeri και ο F.G., πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του Panzeri, νυν συνεργάτης της ομάδας S&D και σύντροφος της κας Καϊλή, επισημαίνεται στο δημοσίευμα της Le Soir.

Το σπίτι της Εύας Καϊλή ερευνήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής και οδηγήθηκε σε ακρόαση. Πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από την ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Η 44χρονη, πρώην παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης και ευρωβουλευτής από το 2014, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των ερευνητών, όπως έμαθαν η Le Soir και η Knack. Το σπίτι της ερευνήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και οδηγήθηκε για ανάκριση. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν από την ομοσπονδιακή εισαγγελία, πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η Εύα Καϊλή είναι μία από τους 14 αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την 1η Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στο Twitter ότι η κα Καϊλή συναντήθηκε με τον Al Marri, τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής με απόφαση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.

Σημειώνεται ότι η Εύα Καϊλή, προ ημερών, είχε κάνει δηλώσεις «εκθειάζοντας» ουσιαστικά το Κατάρ στον απόηχο του μπαράζ διαμαρτυριών και αντιδράσεων για τα εργασιακά δικαιώματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

?? @Europarl_EN VP @EvaKaili met with ?? Minister Ali bin Samikh Al Marri @MOLQTR. The #EU official welcomed #Qatar’s commitment to continue labour reforms after the #WorldCup2022 & wished ?? a successful tournament. https://t.co/DxzsD46uzP pic.twitter.com/RVuJhITwg1