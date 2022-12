Ο ευρωβουλευτής του Renew Europe Γιώργος Κύρτσος και ο ερευνητής δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου φέρονται να έπεσαν και αυτοί θύματα παρακολούθησης, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Euractiv επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στο θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής για την Ασφάλεια των Επικοινωνιών και την Προστασία του Απορρήτου (ΑΔΑΕ) επισκέφθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου γνωστή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΔΑΕ διενέργησε έλεγχο μετά από αιτήματα που υπέβαλαν στην αρχή ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος και ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλογλου, οι οποίοι ήθελαν να μάθουν αν παρακολουθούνται από τις μυστικές υπηρεσίες.

Η Euractiv έμαθε ότι ο έλεγχος επιβεβαίωσε ότι και οι δύο άνδρες ήταν υπό παρακολούθηση από τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά οι αιτίες δεν αποκαλύφθηκαν για λόγους «εθνικής ασφάλειας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

