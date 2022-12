Κρίσιμη είναι η Πέμπτη (22/12) για την Εύα Καϊλή. Οι δικαστές στις Βρυξέλλες θα αποφασίσουν εάν η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θα αφεθεί ελεύθερη (με όρους ή χωρίς) ή εάν θα οδηγηθεί πίσω στη φυλακή.

Η ακρόαση της Εύας Καϊλή ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου είναι προγραμματισμένη για το πρωί (στις 10:00) της Πέμπτης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, η Εύα Καϊλή θα είναι παρούσα στο δικαστήριο.

Η ευρωβουλευτής, που βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, θα επιχειρήσει να δώσει πειστικές εξηγήσεις στο προδικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας να αποφύγει την προφυλάκισή της.

Πιθανόν μέχρι το μεσημέρι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να γίνουν ανακοινώσεις, τόσο από τους δικηγόρους της όσο και από την Εισαγγελία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η ευρωβουλευτής αναμένεται να χρησιμοποιήσει το επιχείρημα πως είναι μητέρα ενός μικρού παιδιού, μόλις δύο ετών που χρειάζεται την φροντίδα της, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο της Μιχάλη Δημητρακόπουλο η κυρία Καϊλή θα ισχυριστεί πως δε γνώριζε για τις δραστηριότητές του συντρόφου της ούτε για τις χρηματικές συναλλαγές που είχε με τον πρώην ευρωβουλευτή, Αντόνιο Πατσιέρι.

Η Εύα Καϊλή είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν προαυλίζεται, ούτε συναναστρέφεται με άλλες κρατούμενες.

Την Εύα Καϊλή επισκέφθηκαν στη φυλακή οι συνήγοροί της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Αντρέ Ριζόπουλος,. Επί τέσσερις ώρες συζητούσαν την υπερασπιστική της γραμμή ενώπιον του βελγικού δικαστηρίου.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με το Qatar Gate καθώς (σύμφωνα με το Politico) η Κομισιόν διέταξε επείγουσα έρευνα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και την εμπλοκή του στο σκάνδαλο.

Πιο αναλυτικά, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε επείγουσα έρευνα για τους δεσμούς αξιωματούχων της ΕΕ με τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Ο Αβραμόπουλος έχει εμπλακεί σε κατηγορίες διαφθοράς σχετικά με την επιρροή του Κατάρ στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Politico.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ξεκίνησε επείγουσα έρευνα για τους δεσμούς αξιωματούχων της ΕΕ με τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει εμπλακεί σε κατηγορίες διαφθοράς σχετικά με την επιρροή του Κατάρ στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή ζητά από τον ίδιο τον Αβραμόπουλο να εξηγήσει πώς συμμορφώθηκε με τους κανόνες άσκησης πίεσης.

Ο Αβραμόπουλος, πρώην επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, ήταν επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ Fight Impunity, η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνιο Παντζέρι - ο οποίος κρατείται στη φυλακή με προκαταρκτικές κατηγορίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Ο Αβραμόπουλος παραδέχθηκε ότι έλαβε πληρωμή 60.000 ευρώ από την Fight Impunity και έκτοτε παραιτήθηκε από το ρόλο του στο διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΟ.

Το σκάνδαλο, για το οποίο κατηγορήθηκε και η Εύα Καϊλή και της αφαιρέθηκε ο ρόλος της ως αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει κλονίσει την ΕΕ και έχει πλήξει την αξιοπιστία του μπλοκ όσον αφορά τα ηθικά πρότυπα.

Σε ένα e-mail που είδε το POLITICO και το οποίο εστάλη νωρίτερα την Τετάρτη στα «σημεία επαφής για τη διαφάνεια και τη δεοντολογία» σε κάθε γραφείο των Επιτρόπων, αξιωματούχος της ΕΕ ρώτησε αν τα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων ή οι υπάλληλοι του υπουργικού συμβουλίου είχαν αλληλεπιδράσει με τον Αβραμόπουλο ή την οργάνωση Fight Impunity βάσει της πλήρους ονομασίας Association Against Impunity and for Transitional Justice) πέρυσι.

Στους παραλήπτες δόθηκε προθεσμία μέχρι το πρωί για να απαντήσουν.

«Είχε το μέλος ή το υπουργικό σας συμβούλιο οποιαδήποτε αλληλεπίδραση (αλληλογραφία, συναντήσεις, επαφές) με τον πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο κατά την περίοδο 3 Φεβρουαρίου 2021 και 1 Δεκεμβρίου 2021 υπό την ιδιότητά του ως επίτιμου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Fight Impunity;»

Ο υπάλληλος υπέβαλε την ίδια ερώτηση σχετικά με οποιαδήποτε επικοινωνία με άλλους εκπροσώπους της οργάνωσης Fight Impunity ή με τον Αβραμόπουλο «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα» κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, «και αν ναι, να μας ενημερώσετε για το αντικείμενο αυτής της αλληλεπίδρασης».

Η Jivka Petkova, διευθύντρια συντονισμού και διοίκησης στην κορυφαία ομάδα της von der Leyen, ζήτησε να υποβληθούν οι απαντήσεις μέχρι τις 10:30 π.μ. σήμερα.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής της ΕΕ Ντάνα Σπινάντ δήλωσε: "Στέλνουμε σήμερα [στον Αβραμόπουλο] μια επιστολή για να τον ρωτήσουμε σχετικά με το πώς πληρούσε τις προϋποθέσεις για την άδεια που του δώσαμε για αυτή τη μεταμνημονιακή δραστηριότητα [στο Fight Impunity]".

«Έχουμε πει από την αρχή ότι εξετάζουμε τις συναντήσεις που έγιναν μεταξύ του πρώην Επιτρόπου Αβραμόπουλου και μελών του Σώματος», πρόσθεσε ο Σπινάντ, λέγοντας ότι η Επιτροπή δεν σχολιάζει τα εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Εθιμοτυπικές οι συναντήσεις Αβραμόπουλου με τους Επιτρόπους, καταλαβαίναμε ότι δεν εκπροσωπούσε την ΜΚΟ»

«Έχουμε πραγματοποιήσει εσωτερικούς ελέγχους εντός της Επιτροπής σε σχέση με τον πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο για τις μετά τη θητεία δραστηριότητές του. Πράγματι επισκέφθηκε διάφορους Επιτρόπους τις ημερομηνίες 15 με 17 Νοεμβρίου 2021 κάτι το οποίο οι Επίτροποι περιγράφουν ως μικρής διάρκειας εθιμοτυπικές επισκέψεις, κυρίως σε πρώην συναδέλφους ή στην διάδοχό του, Ίλβα Γιόχανσον, ή σε μια παλιά γνώριμη τη Στέλλα Κυριακίδου» ανάφερε ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ σε ερώτηση σχετικά με συναντήσεις του κ. Αβραμόπουλου με Επιτρόπους, αλλά και με το εάν συζητήθηκαν θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το Κατάρ.

Ο κ. Μαμέρ συμπλήρωσε ότι «σε καμία από αυτές τις συναντήσεις από ότι καταλαβαίνουμε δεν εκπροσωπούσε την ΜΚΟ για την οποία είχε ζητήσει μετά-θητεία εξουσιοδότηση» σημειώνοντας επίσης ότι δεν συζητήθηκαν ζητήματα όπως αυτά που τέθηκαν στην ερώτηση. Παράλληλα, ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν έκανε λόγο επίσης για συναντήσεις με πρώην συναδέλφους «για μικρής διάρκειας ιδιωτικές συζητήσεις, ειδικότερα όταν αυτοί οι συνάδελφοι ήταν στην Ελλάδα».

«Ωστόσο, η Επιτροπή γράφει στον πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο για την απόκτηση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με το πώς σεβάστηκε τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τη μετά-θητεία δραστηριότητά του και του ζητάμε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς εκπροσώπησε αυτή την ΜΚΟ κατά τη διάρκεια μεταξύ της ημερομηνίας εξουσιοδότησης και το τέλος της περιόδου, που είχε υποχρέωση να δεσμεύεται από κανόνες της Επιτροπής» συμπλήρωσε ο Ερίκ Μαμέρ.

Qatar Gate: Και τρίτη χώρα «μπλεγμένη» στο σκάνδαλο

Την ίδια ώρα, πληροφορίες για νέα ομολογία Τζόρτζι που αφορά τη «διαδρομή» των μετρητών και τις κωδικοποιημένες ονομασίες για «γραβάτες» και «ρούχα», δίνουν νέα διάσταση στο σκάνδαλο. Πιο αναλυτικά, τα χρήματα που έφταναν με τη μορφή μετρητών από Κατάρ και Μαρόκο, με μεθόδους αντίστοιχες με αυτές που χρησιμοποιούν οι έμποροι ναρκωτικών, αποκαλύπτονται από την ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano.