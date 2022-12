Η Εύα Καϊλή προφυλακίζεται σύμφωνα με την απόφαση που πήρε ο εισαγγελέας πριν από λίγο. Η απόφαση είναι να παραταθεί η προφυλάκισή της 44χρονης στις φυλακές του Χάρεμ για έναν ακόμη μήνα (ως τις 22 Ιανουαρίου) οπότε και θα επαναξιολογηθεί εκ νέου η τύχη της από το προδικαστικό συμβούλιο, όπως προβλέπει το βελγικό δικαιικό σύστημα.

Η απόφαση έφτασε μέσω email στους συνηγόρους της Ελληνίδας ευρωβουλευτού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστής απέρριψε τα αιτήματα της Εύας Καϊλή να απελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους (με «βραχιολάκι») και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η περαιτέρω παραμονή της στη φυλακή.

Οι συνήγοροί της ζήτησαν να αφεθεί ελεύθερη και να βρίσκεται στο σπίτι της για όσο διάστημα «τρέχει» η έρευνα, χωρίς να έχει ηλεκτρονικές συσκευές στη διάθεσή της, παρά μόνο να της δοθεί ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα παρακολουθείται από την αστυνομία, μόνο και μόνο για να επικοινωνεί με το παιδί της.

Όμως, το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε το αίτημα αυτό και λέγεται ότι τέθηκε το ενδεχόμενο να καταστρέψει στοιχεία της έρευνας, εάν βγει από τη φυλακή. Κάτι που πάντως δεν επιβεβαιώνουν οι δικηγόροι της, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο εισαγγελέας θεώρησε ότι εάν μείνει εκτός φυλακής μπορεί ακόμη και να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για απαγωγή από το Κατάρ.

H Εύα Καϊλή μπορεί να ασκήσει έφεση μέσα σε 24 ώρες και, σε αυτήν την περίπτωση, θα βρεθεί και πάλι ενώπιον του δικαστηρίου μέσα σε 15 ημέρες.

Να θυμίσουμε ότι περίπου 1,5 ώρα διήρκησε η ακρόαση της Εύας Καϊλή στο Προδικαστικό Συμβούλιο, σήμερα (22/12) στις Βρυξέλλες.

Ο Αντρέ Ριζόπουλος, ο ελληνικής καταγωγής δικηγόρος της Ελληνίδας πολιτικού, δήλωσε ότι ζητήθηκε η κ. Καϊλή να αφεθεί ελεύθερη με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι, προσθέτοντας ότι η ίδια συνεργάζεται ενεργά στις έρευνες.

Από την πλευρά του, ο έτερος δικηγόρος της κ. Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανέφερε ότι η πελάτισσά του είναι αθώα.

Και οι δύο δικηγόροι δεν θέλησαν να δώσουν κάποιο στοιχείο από την ακρόαση διότι -όπως είπαν- τα στοιχεία είναι απόρρητα.

Pre-trial detention of #Kaili extended for one month pic.twitter.com/R9Jb6hdP4P

BREAKING - Belgium’s federal court has remanded Eva #Kaili in custody for another month.