Τα βαθύτατα συλλυπητήριά του για το θάνατο του υπουργού Εξωτερικών της Γκαμπόν Μισέλ Μουσά - Ανταμό (Michael Moussa Adamo) στους οικείους του, όπως επίσης στον λαό και την κυβέρνηση της Γκαμπόν, εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Twitter. «Ήταν ένας προσωπικός μου φίλος και καλός φίλος της Ελλάδας», υπογραμμίζει ο Νίκος Δένδιας.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Εξωτερικών παραθέτει κοινή φωτογραφία με τον Μισέλ Μουσά - Ανταμό, κατά την επίσκεψή του στην Γκαμπόν ακριβώς μία εβδομάδα πριν, την περασμένη Παρασκευή.

Σε αντίστοιχη ανάρτησή του, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως «με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον ξαφνικό θάνατο του υπουργού Εξωτερικών της Γκαμπόν Μισέλ Μουσά - Ανταμό» και τονίζει πως «σήμερα θρηνούμε την απώλεια ενός στενού φίλου της Ελλάδας και του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια».

Αυτή τη στιγμή του πένθους, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στο λαό και στην κυβέρνηση της Γκαμπόν.

Mes plus sincères condoléances à l'occasion du décès du ministre des Affaires étrangères du #Gabon, Michael Moussa Adamo, à sa famille, ainsi qu'au peuple et au gouvernement gabonais. Il était mon ami personnel et un bon ami de la #Grèce. pic.twitter.com/WRdhXjCxWZ