Εκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το καταστροφικό γεγονός στη γειτονική χώρα και την κίνηση της Αθήνας να συνδράμει με αποστολή μονάδων της ΕΜΑΚ, συλλυπητήρια μηνύματα έστειλαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Η Καρτερίνα Σακελλαροπούλου δηλώνει συγκλονισμένη από τις εικόνες καταστροφής που προκλήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό, που έπληξε Τουρκία και Συρία και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια, καθώς και του ελληνικού λαού στις οικογένειες των θυμάτων.

Με ανάρτηση Twitter τονίζει ότι «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, στηρίζουμε το έργο των σωστικών συνεργείων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Συλλυπητήριο μήνυμα στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας απέστειλε ο Αλέξης Τσίπρας μέσω Twitter.

«Θερμά συλλυπητήρια στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας και στις οικογένειες των θυμάτων αυτού του καταστροφικού σεισμού. Η διεθνής βοήθεια είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ετοιμότητα να στηρίξει άμεσα», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη: «Η σκέψη μας είναι στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας, που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό των 7,9 ρίχτερ, καθώς και στις οικογένειες των θυμάτων», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Overwhelmed by the images of destruction caused by earthquake in ?? and ??. On behalf of the Greek people and myself, I express my condolences to the families of the victims. We stand in solidarity, support the work of the rescue teams, and wish speedy recovery to the injured.