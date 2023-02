Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επισκέπτεται σήμερα την Τουρκία, περίπου έξι 24ωρα μετά τον φονικό και καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, με τους χιλιάδες νεκρούς που συγκλόνισε τη χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Λίγο μετά τις 09:00 της Κυριακής προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Αδάνων, στην Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, όπου εκεί βρισκόταν για να τον υποδεχθεί ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα έχουν συνάντηση περίπου μισής ώρας στα Άδανα και στη συνέχεια θα μεταβούν με ελικόπτερο στην Αντιόχεια.

Η επίσκεψη Δένδια στην Τουρκία ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών νωρίς το πρωί της Κυριακής και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι λεπτομέρειες του ταξιδιού κανονίστηκαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Νίκος Δένδιας είναι ο πρώτος Ευρωπαίος υπουργός Εξωτερικών που επισκέπτεται την Τουρκία μετά τον σεισμό και ο δεύτερος γενικότερα -ο πρώτος ήταν χθες ο ΥΠΕΞ του Αζερμπαϊτζάν- δείχνοντας την έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας στην δυσκολότερη ώρα της γειτονικής χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, τον οποίο θα συνοδεύσει ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, θα συναντηθεί με τα μέλη της ελληνικής αποστολής βοήθειας, η οποία επιχειρεί σε περιοχές που υπέστησαν τεράστια καταστροφή εξαιτίας του σεισμού 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου.

Ο Ν. Δένδιας θα επισκεφθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αντιόχεια και θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα εξετασθούν τρόποι περαιτέρω συνδρομής της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της καταστροφής

Ο υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της χώρας μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στην Τουρκία και στη Συρία.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης έχει αναλάβει τον συντονισμό φορέων και ιδιωτών που επιθυμούν να συνδράμουν στις προσπάθεις συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας για τις σεισμόπληκτες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Τούρκο ομόλογό του, Mevlüt Çavuşoğlu, καθ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, θα συναντηθεί με τα μέλη της ελληνικής Αποστολής βοηθείας η οποία επιχειρεί στις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς.

Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αντιόχεια και θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες αφορούν στην προσπάθεια απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν δημιουργηθεί.

Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, θα εξετασθούν και τρόποι περαιτέρω συνδρομής της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των σεισμών.

«Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της χώρας μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) σε Τουρκία και Συρία.

Επιπροσθέτως, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, έχει αναλάβει τον συντονισμό των φορέων και των ιδιωτών οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στις ενέργειες συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία».