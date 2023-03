Ο πρωθυπουργός με ένα tweet στα αγγλικά εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όσους βρίσκονται στο πλευρό της Ελλάδας που έχει βυθιστεί σε εθνικό πένθος:

«Εν μέσω της τρομερής ταλαιπωρίας και της απώλειας ζωών στα Τέμπη, μας ενθαρρύνουν τα μηνύματα συμπαράστασης και υποστήριξης από όλο τον κόσμο. Σε όλους όσους μας πλησίασαν κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης στιγμής, σας ευχαριστούμε».

Υπενθυμίζεται πως πολλοί πολιτικοί αρχηγοί κρατών έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στον ελληνικό λαό - όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Τζο Μπάιντε, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αλλά και ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

In the midst of the terrible suffering and loss of life at Tempi, we are heartened by the messages of sympathy and support from around the world. To all that have reached out during this very difficult time, we thank you.