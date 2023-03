Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης ανακοινώνει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τη διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η Επιτροπή είναι τριμελής και συμμετέχουν οι:

Ιωάννης - Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Επίτιμος Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος.

Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Καθηγητής Μεταφορών και Παραγωγής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος.

Βασίλειος Προφυλλίδης, Καθηγητής της Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως μέλος.

Η Επιτροπή θα επιτελέσει το έργο της στο συντομότερο δυνατό χρόνο και θα καλέσει τεχνικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες ή όποιο άλλο πρόσωπο κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να τη συνδράμουν.

Αναλυτικά τα βιογραφικά των μελών της τριμελούς υπερκομματικής επιτροπής:

Ο Ιωάννης – Κωνσταντίνος Χαλκιάς είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1954, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Μετά από διαγωνισμό το 1963, έλαβε μια ετήσια υποτροφία που ανανεώθηκε για 10 χρόνια, προκειμένου να φοιτήσει ως περιφερειακός υπότροφος στο Κολλέγιο Αθηνών, από το οποίο και αποφοίτησε το 1973. Την ίδια χρονιά, εισήχθη στη Νομική Σχολή Αθηνών απ' όπου και αποφοίτησε το 1978. Το 1979, μετά από εξετάσεις, έλαβε υποτροφία από το « Ίδρυμα Στασινόπουλου» για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία και το 1980 πήρε το D.E.A στο Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris II.

Το 1983, διορίστηκε ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και υπηρέτησε στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων, στα Υπουργεία Δικαιοσύνης (1983-1989), Εργασίας (1983-1985) Οικονομικών (1989-1990) Εξωτερικών, (1990-1994), στο Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του ΝΣΚ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (1994-2014) και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, (2015-2018).

Έχει χειριστεί υποθέσεις αρμοδιότητας του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου (πχ για το σκάνδαλο Κοσκωτά, για τις προβληματικές επιχειρήσεις, κλπ), του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ/ΔΕΕ) και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΕΚ/ΓΔΕΕ), στο Λουξεμβούργο, και του Ευρωπαϊκού Οργάνου Συμφιλίωσης, στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την ακύρωση ή μείωση προστίμων επιβαλλομένων από την ΕΕ σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο εκκαθάρισης λογαριασμών FEOGA/ ΕΓΤΠΕ και ΕΓΤΑΑ.

Ως μέλος ομάδας υπεράσπισης, συμμετείχε στο χειρισμό της υπόθεσης της Κύπρου C-432/1992 όπου με την απόφαση του Δικαστηρίου απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από τα κατεχόμενα της Κύπρου στην ΕΕ, μέσω Τουρκίας, χωρίς τα απαιτούμενα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά της νόμιμης κυβέρνησης της Κύπρου. Χειρίστηκε επίσης, την υπόθεση της κατοχύρωσης της φέτας, ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), στο ΔΕΕ.

Έχει συμμετάσχει σε διμερείς συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεδριάσεις Διαχειριστικών Επιτροπών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των Κοινών Οργανώσεων Αγορών και σε ειδικές ομάδες και επιτροπές γεωργίας, εκπροσωπώντας και υποστηρίζοντας τα συμφέροντα της χώρας μας.Έχει λάβει μέρος ως ομιλητής ή συντονιστής σε σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για θέματα εθνικού και ενωσιακού δικαίου και έχει διατελέσει μέλος ή πρόεδρος σε πλήθος επιτροπών και συμβουλίων νομοτεχνικών, πειθαρχικών και γνωμοδοτικών.

Ο Θανάσης Ζηλιασκόπουλος γεννήθηκε στο Θούριο Έβρου το 1960. Μετά την απόκτηση του διδακτορικού του διπλώματος, εργάστηκε στο Department of Civil Engineering του Ohio State University των ΗΠΑ, όπου κατείχε θέση Assistant Professor από το 1994 έως το 1996. Από το 1996 έως το 2003 εργάσθηκε στο Department of Civil Engineering του Northwestern University των ΗΠΑ όπου κατείχε θέση Assistant και αργότερα Associate Professor (Louis Berger Junior Chair). Ταυτόχρονα, εργάσθηκε στο Transportation Research Center και συνεργάσθηκε με το Department of Industrial Engineering and Management Sciences του ιδίου πανεπιστημίου.

Από το 2003, εργάζεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών -- αρχικά ως Αναπληρωτής Καθηγητής, και σήμερα Καθηγητής Βελτιστοποίησης Συστημάτων Παραγωγής/Μεταφορών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βελτιστοποίησης Συστημάτων -- όπου διδάσκει μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics". Την περίοδο 2010-2015 διετέλεσε Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την περίοδο 2013-2015 ήταν μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Logistics. Από το 2020 είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν πρότυπα ισορροπίας και βελτιστοποίησης δικτύων, αλγορίθμους βέλτιστης διαδρομής, τεχνολογίες πληροφοριών, συστήματα ελέγχου, Logistics, διαχείριση κυκλοφορίας, και δρομολόγησης εμπορευματικών μεταφορών.

Ο Βασίλης Προφυλλίδης είναι Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Συγκοινωνιολόγος (DEA) και Διδάκτορας του Πολυτεχνείου των Παρισίων (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) και Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ . Διετέλεσε συνεργάτης του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, του ΟΣΕ, του Δήμου Θεσσαλονίκης, των Γαλλικών Σιδηροδρόμων. Έλαβε μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια καθώς και σε διασκέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Τράπεζας και του ΟΟΣΑ. Εκπόνησε σειρά από μελέτες συγκοινωνιακές, κυκλοφοριακές, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες σχεδιασμού, οργάνωσης και κατασκευής σιδηροδρόμων, μετρό και αεροδρομίων. Σήμερα είναι Καθηγητής στο ΔΠΘ, όπου διδάσκει από το 1990.

Διετέλεσε επί πενταετία (2008-2013) Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Δ.Π.Θ. Δίδαξε ακόμη ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1995-99). Έχει συγγράψει μέχρι σήμερα 9 βιβλία και περισσότερες από 140 επιστημονικές εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συνέδρια. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά πολύ καλά και Ισπανικά και Γερμανικά μέτρια.