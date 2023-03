Ο Νότης Μηταράκης προσπάθησε να διευκρινίσει την ατάκα που έκανε το γύρο των social media περί λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός, μιλώντας στην εκπομπή Hardtalk του BBC αναφέρθηκε και στο μετρό Θεσσαλονίκης, υποστηρίζει πως λειτουργεί με τη φράση «the new subway in Thessaloniki is up and running».

Αρκετή ώρα μετά, έκανε δύο συνεχόμενα tweets και προσπάθησε να... «μαζέψει» τη δήλωση, τονίζοντας πως «Στο @BBCHARDtalk αναφέρθηκα ακροθιγώς σε έργα που έγιναν στην Ελλάδα. Προφανώς δεν είπα ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης λειτουργεί.

Αλλά ότι το έργο έχει πλέον προχωρήσει ουσιαστικά καθώς γίνονται δοκιμαστικά δρομολόγια. Μπορεί η επιλογή της φράσης στα Αγγλικά να μην ήταν η βέλτιστη αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να παρουσιάσω λανθασμένη εικόνα για το έργο».

{https://twitter.com/nmitarakis/status/1633566761273499648}

{https://twitter.com/nmitarakis/status/1633566764343623684}