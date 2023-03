Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης στην Άγκυρα μετά το τέλος των συνομιλιών για τη θετική ατζέντα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ζήτησε να ενημερωθεί για τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην τουρκική πρωτεύουσα και έδειξε την ένθερμη υποστήριξη του στη διαδικασία της θετικής ατζέντας.

«Γόνιμη συζήτηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Κώστα Φραγκογιάννη, ο οποίος βρίσκεται στην Άγκυρα για την 4η συνάντηση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας για τη θετική ατζέντα» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μπουράκ Ακτσαπάρ.

Türkiye-Yunanistan IV. Pozitif Gündem Toplantısı için Ankara’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı C. Fragoyiannis’le sohbet ettik.



Fruitful conversation w/ @CFragoyiannis, Deputy FM of #Greece, who is in #Ankara for #Türkiye-#Greece Positive Agenda 4th Meeting. ???? pic.twitter.com/7FOV4qKyWS