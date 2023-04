Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πάλι στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Στη συνάντηση αρχικά συμμετείχε και η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Τζάτσκα, ενώ ακολούθως παρέμειναν οι Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, οι οποίοι είχαν σύντομη συνομιλία.

Κατά τη σύντομη συνομιλία των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας έγινε ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του κλίματος βελτίωσης των διμερών σχέσεων στους τελευταίους μήνες.

#Brussels #NATO #ForMin Mtg



Brief encounters with FMs of Albania @xhacka_olta, Canada @melaniejoly, Croatia @grlicradman, Hungary P.Szijjártó, Lithuania @GLandsbergis, Luxembourg J.Asselborn, Norway @AHuitfeldt, Spain @jmalbares & Türkiye @MevlutCavusoglu. pic.twitter.com/L66yPbbq9z