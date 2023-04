Το Έκτακτο Προεδρείο της ευρωομάδας της Αριστεράς αποφάσισε να τεθεί εκτός ο Αλέξης Γεωργούλης, σεβόμενη την πρόταση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, αρκετές αντιπροσωπείες έλαβαν τον λόγο, τονίζοντας την σοβαρότητα της υπόθεσης και υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ομάδα «Left» να λάβει συγκεκριμένη απόφαση άμεσα προκειμένου να προστατεύσει την ακεραιότητα και τις αξίες της.

Η απόφαση ελήφθη από κοινού με τον Αλέξη Γεωργούλη μέχρι την «επίλυση» της υπόθεσης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις κατηγορίες και δεσμευόμαστε να προλαμβάνουμε και να εξαλείφουμε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης. Στεκόμαστε στο πλευρό όλων των επιζώντων της έμφυλης βίας. Θεωρούμε επίσης απαράδεκτη την αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών της καταγγέλλουσας στα μέσα ενημέρωσης».

Left statement on the decision that MEP Georgoulis is no longer part of the Grouphttps://t.co/MWzVcRyF1k