Μετά το τραγούδι και την ηθοποιία, η Κατερίνα Μουτσάτσου ασχολείται τα τελευταία χρόνια και με την πολιτική.

Η ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στην Αμερική, σημείωσε μια αξιόλογη πορεία στον χώρο της υποκριτικής στη χώρα μας, ενώ έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής και με το «μια φορά» - κομμάτι που ερμήνευσε με τον Δημήτρη Κοργιαλά.

Μεγάλη εντύπωση και πολλά views είχαν κάνει δύο βίντεο που είχε ανεβάσει στο YouTube - εν μέσω κρίσης - με τίτλους «My name is Katerina» και «I am Hellene».

Στις εκλογές της 21ης Μαΐου η Κατερίνα Μουτσάτσου θα είναι ηπόψηφια στο επικρατείας της Συμμαχία Ανατροπής, καθώς από χρόνια έχει συστρατευτεί με το ΕΠΑΜ.