Μετά και την επίσημη ανακήρυξη του συνδυασμού «Πλεύση Ελευθερίας-Ζωή Κωνσταντοπούλου» και την επιβεβαίωση της συμμετοχής στις εκλογές 2023, η Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανακοίνωσε το Ψηφοδέλτιο Επικρατείας του συνδυασμού.

«Το ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι γεμάτο από σημαντικές προσωπικότητες με ιδιαίτερους συμβολισμούς, παρουσίασε στην πληρότητά του η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από την Θεσσαλονίκη, όπου θα είναι και η ίδια υποψήφια, για δεύτερη φορά στην Α’ Θεσσαλονίκης, δίνοντας την έμφαση στη Μακεδονία και στην ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου.

Αναλυτικά και το ψηφοδέλτιο της «Πλεύσης Ελευθερίας»:

Καζαμίας Αλέξανδρος του Στεφάνου

Αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι στη Μ.Βρετανία.

O Αλέξανδρος Καζαμίας είναι Έλληνας του Εξωτερικού, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αίγυπτο. Είναι αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι στη Βρετανία, και έχει υπάρξει επισκέπτης ερευνητής στα Πανεπιστήμια του Πρίνστον και του Εδιμβούργου και του Άμστερνταμ και επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Warwick. Είναι συγγραφέας πολύ σημαντικών βιβλίων, επιστημονικών αναλύσεων, μελετών και άρθρων και παρεμβάσεων. Αρθρογραφεί και παρεμβαίνει με συνεντεύξεις και τοποθετήσεις στα διεθνή και ελληνικά ΜΜΕ (BBC, Guardian, Times, Daily Express, Ahram Weekly) ΕΡΤ, Καθημερινή, ΕφΣυν, Τα Νέα, Οικονομικός Ταχυδρόμος, ενώ παλαιότερα ήταν στην συντακτική ομάδα του περιοδικού Αντί.

Σάντα Αλεξάνδρα του Αποστόλου

Μέλος του 15μελούς της Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ)

Η Αλεξάνδρα Σάντα είναι η πρωτότοκη κόρη του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Απόστολου (Λάκη) Σάντα. Κυνηγήθηκε από τη Χούντα λόγω της συνδικαλιστικής της δράσης στο χώρο της εργασίας της και έφυγε στον Καναδά με πολιτικό άσυλο. Με τη μεταπολίτευση επέστρεψε στην Ελλάδα όπου συμμετείχε στους αγώνες για καλύτερη ζωή. Μετά το θάνατο του πατέρα της το 2011 εκλέχθηκε στη Γραμματεία του ΕΣΔΟΓΕ, στην οποία συμμετέχει μέχρι σήμερα, αναπτύσσοντας ιδιαίτερη δράση για τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών.

Μουτάφη Αθηνά του Δημητρίου

Η Αθηνά Μουτάφη γεννήθηκε στις 2/5/1968 στον Πειραιά. Μεγάλωσε στα Ιωάννινα και το 1982 ήρθε στην Αθήνα. Από τα 18 της ξεκίνησε να εργάζεται σκληρά για να προσφέρει στα παιδιά της, Βάσια και Βίκτωρα, ό,τι καλύτερο για το μέλλον τους. Στις 23 Ιουλίου 2018 βρέθηκε στο Μάτι. Εκεί έχασε τον 25χρόνο τότε Βίκτωρα. Έκτοτε αγωνίζεται να βγει η αλήθεια στο φως και να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Μπαντούνα Γεωργία του Κωνσταντίνου

Πρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων με Παιδιά με Αναπηρία - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Η Γεωργία Μπαντούνα σπούδασε «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πάτρας και παρακολούθησε με επιτυχία το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ. Από το 1997 εργάζεται στον ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ. Από το 2014 έως σήμερα είναι Πρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων με Παιδιά με Αναπηρία – Ομίλου ΟΤΕ (ΠΑΣΕΣΠΑ -ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ). Από το 2015 είναι αιρετό μέλος του ΓΣ της Πανελλήνιας ΟμοσπονδίαςΣωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ (ΠΟΣΓΚΑμεΑ). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ζαχαρία Μαρία του Ελευθερίου

Ιδρυτικό μέλος της Κοινοτικής Παράταξης "Ενεργοί Πολίτες Α' Κοινότητας- ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ" και μέλος της κίνησης πολιτών Πειραιά "ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ", Γενική Γραμματέας Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά (Ε.Κ.Π.), Αντιπρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Ναυτιλίας και Τουρισμού), Φοιτήτρια Δημόσιας Διοίκησης στο Ε.Α.Π. (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).

Η Μαρία Ζαχαρία είναι 47 ετών. Μεγάλωσε και εργάζεται στον Πειραιά ως ιδιωτική υπάλληλος ναυτιλιακής εταιρείας. Δραστηριοποιήθηκε στην πόλη της ως Ενεργή Πολίτης της Πειραϊκής και ανέπτυξε δράση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα προβλήματα από το λιμάνι που έπλητταν όλους τους παραλιμένιους δήμους της ευρύτερης Περιφέρειας του Πειραιά, με την περιβαλλοντική μόλυνση και την διεκδίκηση ελεύθερων χώρων αναψυχής για τους πολίτες.

Τα τελευταία 20 χρόνια εκλέγεται ως συνδικαλίστρια και συμμετέχει ενεργά στο εργατικό κίνημα, στις διεκδικήσεις των εργατικών-κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι Γενική Γραμματέας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά.

Παναγόπουλος Χρήστος του Γεωργίου

Δημοσιογράφος

Ο Χρήστος Παναγόπουλος είναι Συνταξιούχος Δημοσιογράφος, πρώην εκδότης Τοπικής Εφημερίδας, με εμβληματικούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς αγώνες, (διόδια, διαφύλαξη της δημόσιας υγείας από την ρύπανση του Ασωπού ποταμού, προστασία υδροβιότοπου Ωρωπού).

Ρογκάν Χριστίνα του Αδέλκη

Ψυχολόγος

Η Χριστίνα Ρογκάν είναι ψυχολόγος στα Γαλλικά Δημόσια Νοσοκομεία των Παρισίων από το 2003. Ειδικεύεται στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση ανθρώπων με άνοια και άλλες ασθένειες, που οφείλονται σε εγκεφαλικές δυσλειτουργίες. Η δραστηριότητά της επεκτείνεται στην νευροψυχολογική αξιολόγηση και ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια, την αρωγή στις οικογένειές τους και την νευροψυχολογική αξιόλογηση ανθρώπων με συμπτώματα ψυχικών ασθενειών. Έχει ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια, επιστημονικές έρευνες, διδασκαλία σε πανεπιστημιακά προγράμματα και δημοσιεύσεις στον τομέα νόσων της τρίτης ηλικίας και σπάνιων αγγειακών παθήσεων.

Θαλάσσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Εκπαιδευτικός

Ο Γιώργος Θαλάσσης είναι εκπαιδευτικός,διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, πρώην Γενικός Γραμματέας της Βουλής, θέση από την οποία προέβη σε πρωτοπόρες πρωτοβουλίες ιδίως στο πεδίο της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού. Γεννήθηκε το 1951 στον Πειραιά.

Υπήρξε επί χρόνια Γυμνασιάρχης στη Σχολή Μωραΐτη και με την ιδιότητά του αυτή υπερασπίσθηκε και υπερασπίζεται μέχρι σήμερα τη μνήμη του δολοφονημένου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Είναι γνωστός για την δράση του στην υπεράσπιση των γυναικών και τους αγώνες του για την ισότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων.

Βαρδάκης Κωνσταντίνος-Γρηγόριος του Δημητρίου

Πρώην διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νέος Αγρότης Γεωργικής Καλλιέργειας και Γραμματέας του Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Νοτίου Πηλίου

Ο Κωνσταντίνος-Γρηγόριος (Ντίνος) Βαρδάκης γεννήθηκε στο Βέλγιο το 1954 όπου μεγάλωσε και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Louvain Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός με μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο τou Southampton. Είναι κάτοχος ΜSc στην Οικονομία της Ανάπτυξης. Εργάσθηκε στο Βόλο το διάστημα 1979-1981 οπότε μετανάστευσε στη Μέση Ανατολή. Κατόπιν διαγωνισμού μπήκε στη διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από όπου αφυπηρέτησε και εγκαταστάθηκε στο Πήλιο Μαγνησίας.

Αναματερός Γεώργιος του Θεοδώρου

Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Λιέγης και διακεκριμένος καλλιτέχνης της αθηναϊκής σκηνής της τζαζ που ακούει στο όνομα Anamateur.

Ο Γιώργος Αναματερός (γενν. Αθήνα, 1976) είναι πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Λιέγης, καθώς και διακεκριμένος καλλιτέχνης της αθηναϊκής σκηνής της τζαζ που ακούει στο Anamateur. Ως μηχανικός, είναι εκείνος που από το 2021 γίνεται όλο και πιο γνωστός ως ο whistleblowing engineer στο σκάνδαλο του Ελληνικού. Ως jazz auteur είναι αυτός που έχει γράψει το "One doubt arose in the mind of a noble vigilante", τo "To Pirulita with love" και το "Ανθ-'Ελλάδα 2021'".

Μπέγζος Μάριος του Περικλή

πρώην Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ο Μάριος Μπέγζος, διετέλεσε καθηγητής Συγκριτικής Φιλοσοφίας της Θρησκείας ΕΚΠΑ (1975-2019) και Marburg Γερμανίας (1991-1997), δις εκλεγμένος (2011, 2014) Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, συγγραφέας 30 βιβλίων σε 3 γλώσσες, μεταφρασμένων σε 10 ξένες γλώσσες και βραβευμένων (1999, 2007 PenClub). Ιδιαίτερη έκφανση της συγγραφικής του δράσεις, το έργο του για τον δημοκρατικό πατριωτισμό.

Σπανός Γεώργιος του Γεωργίου

Σύμβουλος Καινοτόμων Επιχειρήσεων & Πολιτικής Προστασίας, Συγγραφέας

Ο Γιώργος Γ. Σπανός γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα, κατάγεται απ’ την Ικαρία, και έχει ζήσει το Μάτι σε όλες τις εποχές και τις περιόδους, τα τελευταία 40 χρόνια. Δραστηριοποιείται στο χώρο τής Ναυτιλίας και των Καινοτόμων Επιχειρήσεων. Έχει διακριθεί για τις υπηρεσίες του στη Διεθνή Διπλωματία και για τη συμμετοχή του σε Πολιτιστικούς φορείς ανά την Ελλάδα.Οι βασικές του σπουδές ήταν Mechanical Engineering στην Ουαλία και Shipping, Transport & Logistics στο Λονδίνο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εξειδικευθεί σε θέματα Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (HEC Παρίσι), την Αντιτρομοκρατία (Leiden, Χάγη), την Κλασική Ελληνική Λογοτεχνία και Πρωτοχριστιανική Γραμματεία, (Harvard).

Στον ελεύθερο χρόνο του, ερευνά και φέρνει στο φως αληθινές ιστορίες, ενώ αρθρογραφεί και συγγράφει λαμβάνοντας αφορμές, όχι μόνο από τις πολυσχιδείς προσωπικές κι επαγγελματικές του εμπειρίες, αλλά κι από εκείνες που παραμένουν άγνωστες ή ανέκδοτες στο ευρύ κοινό κι αξίζουν να διασωθούν και να εμπνεύσουν πραγματικά τον σημερινό πολίτη.

Με αφορμή τη μεγάλη Καταστροφή τής Ανατολικής Αττικής τον Ιούλιο τού 2018 την οποία βίωσε προσωπικά, ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα τού Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος τού ΕΚΠΑ, “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος-Καταστροφών-Κρίσεων”, στο πλαίσιο του οποίου διεξήγαγε την πρώτη ολοκληρωμένη Διατριβή για τα αίτια της Καταστροφής στο Μάτι, κι εξέδωσε το 5ο του βιβλίο, τα οποία έγιναν και μέρος της Δικογραφίας της πολύκροτης Δίκης.

Καρκαγιάννη-Καραμπελιά Βασιλική (Βάσια) του Ιωάννη

Ιστορικός της Τέχνης και Tεχνοκριτικός

Η Βάσια Καρκαγιάννη-Καραμπελιά είναι Ιστορικός της Τέχνης και Tεχνοκριτικός. Διδάσκει στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης από το 1987. Έχει οργανώσει εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις και έχει συνεργασθεί με πολλά περιοδικά και εφημερίδες, όπως το ΑΡΤΙ, τα Εικαστικά, το Βήμα, την Καθημερινή, και το Αντί. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Τεχνοκριτών, της Association Internationale des neohellénistes francophones, Πρόεδρος του Συλλόγου Λόγος Α΄, και μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Amitiés Internationales André Malraux και του Γαλλοελληνικού Συλλόγου στην Αθήνα.

Σούσης Μέγερ – Μάριος του Ιακώβου

Πρόεδρος του Συλλόγου ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Ο Μάριος- Μέγερ Σούσης, γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1938 στην Αθήνα, στην οδό Καρυατίδων 8. Υπήρξε θύμα ολοκαυτώματος. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς δημιούργησε την ΑΕ Ακροπόλ εξαγωγική βιομηχανία ενδυμάτων.

Έγραψε και εξέδωσε τα βιβλία Καλή Αντάμωση, Φιλιά εις τα παιδιά, Η εξέγερση των Ελλήνων Εβραίων στο Άουσβιτς. Μετείχε σε πλήθος ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις και στο Ντοκιμαντέρ ΦΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Από το 2008 εξελέγη Πρόεδρος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ, Μέλος της International Meeting of AUSCHWITZ. Κύριος ομιλητής σε Γυμνάσια - Λύκεια και Πανεπιστήμιο. Βραβεύθηκε από τον Δήμο Άργους με το Άστρο της πόλεως. Μέλος της ΕΣΔΟΓΕ για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.

Ζαχαρόπουλος Σπήλιος του Γεωργίου

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Πρωταθλητής Στίβου

Ο Σπήλιος Ζαχαρόπουλος γεννήθηκε στο Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας.Είναι πατέρας τριών παιδιών. Μαθήτευσε στο Λύκειο Κυπαρισσίας και σπούδασε Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολήθηκε με τον Αθλητισμό ως αθλητής του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Ακολούθησε μια λαμπρή πορεία στο χώρο του Αθλητισμού (Στίβου) με καταρρίψεις Πανελλήνιων επιδόσεων, με κατάκτηση Χρυσών μεταλλίων σε Πανελλήνια Βαλκανικά και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Οι σημαντικότερες διακρίσεις:

Ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής δίδαξε σε: Δημόσια Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ιστιαία-17 Παγκρατίου-Αχαρνές-5 Εξαρχείων-Μαράσλειο), στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΕΦΑΑ).

Ως Προπονητής διετέλεσε: Ομοσπονδιακός Προπονητής της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Στίβου, Εθνικός Προπονητής Υπεύθυνος για την Ελληνική Εθνική Ομάδα, Γυμναστής Παναθηναϊκού Α.Ο Ποδόσφαιρο (Α' Εθνική), Γυμναστής Παναθηναϊκού Α.Ο Μπάσκετ Α1. Ως Αθλητικό στέλεχος υπήρξε: Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού στο Υφ. Πολιτισμού, Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής “Αθλητισμός για Όλους”, Πρόεδρος του “Συλλόγου Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου” (Σ.Ε.Β.Α.Σ), Κοσμήτορας της ΄Ενωσης Διεθνών Ελλήνων Αθλητών Στίβου.

Επίσης, έχει μετάσχει σε 4 Ολυμπιάδες: Ως Αθλητής Μόναχο 1972, Μόντρεαλ 1976. Ως Αρχιπροπονητής της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας ΑΤΛΑΝΤΑ 1996 και ΣΥΔΝΕΥ 2002 ως προσκεκλημένο Αθλητικό Στέλεχος.