«Η φύλαξη των συνόρων μας αποτελεί προτεραιότητα» ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς από τον Έβρο.

«Η φύλαξη των συνόρων μας αποτελεί προτεραιότητα, είναι εθνική επιταγή. Γιατί πρεσβεύει όλα όσα νοιώθουμε και πιστεύουμε για αυτή την πατρίδα. Και αυτή η πατρίδα πρέπει να είναι θωρακισμένη, να φυλάει τα σύνορά της, και είθε να είναι ασφαλής και πάνω από όλα περήφανη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς από τον Έβρο.

Ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε, σήμερα, Δευτέρα 15 Μαΐου, μαζί με τον ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, το επιτηρητικό φυλάκιο «Πετάλου Πέπλου» και τον φράχτη στην περιοχή του ελληνικού προγεφυρώματος Πετάλου, όπου ενημερώθηκαν για τα μέτρα επιτήρησης και φύλαξης των ελληνικών και παράλληλα ευρωπαϊκών συνόρων.

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και ο ευρωβουλευτής επισκέφθηκαν το αμερικανικό μεταγωγικό πλοίο «ARC ENDURANCE», που ελλιμενίζεται στον λιμένα της Αλεξανδρούπολης, όπου τους υποδέχθηκε ο κυβερνήτης Glenn Koshak και ο Chief Officer and Head of the Deck Department and Cargo Operations Dean Lynch.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Ν. Χαρδαλιάς και ο Ευ. Μεϊμαράκης ενημερώθηκαν από τον κυβερνήτη και το πλήρωμα του πλοίου για τις μεταφορικές δυνατότητες του και ξεναγήθηκαν στα βασικά διαμερίσματα.

Επίσης, ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ, για τον γεωστρατηγικό και εμπορικό ρόλο του λιμανιού και για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και επισκέφθηκαν το τερματικό σημείο υποδοχής και προώθησης αμερικανικών και συμμαχικών στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Επιπρόσθετα, συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία Ιταλών αξιωματικών του μεταγωγικού πλοίου «SEVERINE», το οποίο χρησιμοποιεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού των ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευσαν οι διοικητές του Δ' Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Δημόκριτος Κωνσταντάκος, της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, υποστράτηγος Χρήστος Μπακιρτζής και της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, ταξίαρχος Λάζαρος Λαζαρίδης.