Τα συγχαρητήρια του εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Τουρκίας και νικητή των εκλογών Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και τις ευχές του για πρόοδο και ευημερία του τουρκικού λαού.

Συγκεκριμένα σε ανάρτηση του στο Twitter ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε στα αγγλικά:

«Συνεχάρην τον @RTErdogan για την επανεκλογή του στην προεδρία της Δημοκρατίας της Τουρκίας και εξέφρασα τις καλύτερες ευχές μου για πρόοδο και ευημερία στον τουρκικό λαό».

Η ανάρτηση του κ.Μητσοτάκη στα αγγλικά:

«I congratulated @RTErdogan on his re-election as the President of the Republic of Türkiye and extended my best wishes for progress and prosperity to the Turkish people».

{https://twitter.com/kmitsotakis/status/1663593827356082177?s=20}