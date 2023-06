Όπως υπογραμμίζουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, δημιουργήθηκε ψεύτικος λογαριασμός του νέου υπουργού, Γιώργου Γεραπετρίτη, στο Twitter.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, γράφτηκε (στα αγγλικά) από το συγκεκριμένο προφίλ ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν και ότι αναμένεται να επισκεφτεί την Άγκυρα τον Ιούλιο.

Προφανώς, πρόκειται για μια ανάρτηση που δεν έχει γίνει από τον νέο ΥΠΕΞ. Εξάλλου, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης «δεν διέθετε και δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Τwitter».

@GreeceMFA informs you that FM George Gerapetritis does not currently hold & has never held in the past a personal twitter account



Το Υπουργείο Εξωτερικών σας ενημερώνει ότι ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης δεν διέθετε και δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο twitter pic.twitter.com/Q9VmLtzryO