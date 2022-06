Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας μέσω πυρηνικής σχάσης για χρήση στο Διάστημα και βρίσκεται σε φάση επιλογής του συστήματος που θα την υλοποιήσει.

Η NASA και το Εθνικό Εργαστήριο του Αϊντάχο του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ συνεργάζονται για την προώθηση των διαστημικών πυρηνικών τεχνολογιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA οι υπηρεσίες επέλεξαν τρία προτεινόμενα συστήματα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας για χρήση στο Διάστημα για να καταλήξουν σε ένα που θα σταλεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας για μια επίδειξη στη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της NASA.

Το Εθνικό Εργαστήριο του Αϊντάχο θα αναθέσει συμβάσεις έργου διάρκειας 12 μηνών στις τρείς εταιρείες: Lockheed Martin of Bethesda, Maryland,Westinghouse of Cranberry Township, Pennsylvania, και IX of Houston, Texas, για την ανάπτυξη προκαταρκτικών σχεδίων. Οι συμβάσεις, των περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμιά θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη αρχικών ιδεών σχεδιασμού ενός συστήματος σχάσης σχετικά μικρού και ελαφρού σε σύγκριση με άλλα συστήματα, που θα περιλαμβάνει αντιδραστήρα, σύστημα μετατροπής της πυρηνικής ενέργειας σε χρησιμοποιήσιμη ενέργεια, σύστημα θερμικής διαχείρισης για να διατηρείται ο αντιδραστήρας δροσερός και σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 40 κιλοβατ για 10 χρόνια στο σεληνιακό περιβάλλον.

Τα συστήματα σχάσης, της μεθόδου που χρησιμοποιείται από τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, είναι αξιόπιστα και θα μπορούσαν να βρίσκονται σε συνεχή ισχύ ανεξάρτητα από την τοποθεσία, το διαθέσιμο ηλιακό φως και άλλες φυσικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Μια επίδειξη τέτοιων συστημάτων στη Σελήνη θα άνοιγε το δρόμο για μακροχρόνιες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

«Η νέα τεχνολογία προωθεί την εξερεύνηση της Σελήνης, του Άρη αλλά και προορισμών πέρα ​​από αυτούς», δήλωσε ο Τζιμ Ρόιτερ, αναπληρωτής διαχειριστής της Διεύθυνσης Αποστολής Διαστημικής Τεχνολογίας της NASA. «Η ανάπτυξη αυτών των πρώιμων σχεδίων θα μας βοηθήσει να θέσουμε τις βάσεις ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης ανθρώπινης παρουσίας σε άλλους κόσμους».

Οι τεχνολογίες επιφανειακής δύναμης σχάσης θα βοηθήσουν επίσης τη NASA να ωριμάσει τα πυρηνικά συστήματα πρόωσης που βασίζονται σε αντιδραστήρες για την παραγωγή ενέργειας. Αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αποστολές εξερεύνησης του διαστήματος.