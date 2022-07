Η Air France ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα σταματήσει τη μεταφορά μη ανθρώπινων πρωτευόντων για πειράματα. Αυτή η απόφαση θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στη βιοϊατρική έρευνα, η οποία ήδη αντιμετωπίζει αυξανόμενη δυσκολία να εξασφαλίσει πιθήκους.

Η Air France ήταν η τελευταία μεγάλη αεροπορική εταιρεία που εξακολουθούσε να μεταφέρει cargo μη ανθρώπινα πρωτεύοντα, καθώς άλλες εταιρείες αρνούνταν η μια μετά την άλλη να το συνεχίσουν τις τελευταίες 2 δεκαετίες.

Η αλλαγή πολιτικής, που ανακοινώθηκε στο Twitter, είναι μέρος μιας «τέλειας καταιγίδας» που πλήττει τη βιοϊατρική έρευνα που χρησιμοποιεί πιθήκους, σχολιάζει ο Kirk Leech, εκτελεστικός διευθυντής της European Animal Research Association (EARA).

Η Κίνα, που είναι ένας σημαντικός εξαγωγέας πρωτευόντων για έρευνα και μέχρι πρότινος προμηθευτής περίπου του 80% των πιθήκων που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ, απαγόρευσε το εμπόριο όλων των άγριων χερσαίων ζώων μετά το ξέσπασμα της COVID-19, μειώνοντας δραστικά την παγκόσμια προσφορά σε πρωτεύοντα θηλαστικά πειραματόζωα. Εν τω μεταξύ, η ζήτηση για πιθήκους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με την ενίσχυση της έρευνας για την COVID-19. Και καθώς οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αποσυρθεί, η φθίνουσα προσφορά και μεταφορά πιθήκων περιορίζονται σε ναυλωμένα αεροσκάφη, αυξάνοντας το κόστος και μειώνοντας τη διαθεσιμότητα.







Η Air France ανακοίνωσε την απόφασή της σιωπηλά στις 30 Ιουνίου απαντώντας σε ένα tweet άλλου χρήστη του Twitter που έχει πλέον διαγραφεί, αλλά ο Leech λέει ότι η κίνηση ήταν αναμενόμενη εδώ και αρκετό καιρό. Το tweet ανέφερε ότι η απαγόρευση της Air France θα τεθεί σε ισχύ μόλις λήξουν οι τρέχουσες δεσμευτικές συμβάσεις με ερευνητικούς οργανισμούς, κάτι που ο Leech αναμένει ότι θα γίνει πριν από το τέλος του έτους.

Η ΜΚΟ “People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)” πανηγύρισε την απόφαση, δηλώνοντας γραπτά ότι «οι πίθηκοι θα γλιτώσουν από τεράστια ταλαιπωρία, καθώς το εμπόριο μαϊμούδων θα δεχθεί ακόμη ένα μεγάλο πλήγμα». Ο οργανισμός θα επικεντρωθεί τώρα στην αεροπορική εταιρεία Egyptair, η οποία σύμφωνα με την PETA έχει μεταφέρει έως και 5000 μαϊμούδες μέσω του διεθνούς αεροδρομίου John F. Kennedy στη Νέα Υόρκη από τον Μάρτιο.

Ωστόσο, η European Animal Research Association (EARA)κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι η απόφαση της Air France θα περιορίσει περαιτέρω την κρίσιμη έρευνα που βασίζεται σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα. «Επειδή οι πίθηκοι σχετίζονται πιο στενά με τον άνθρωπο από τα τρωκτικά, τους σκύλους και άλλα ερευνητικά ζώα, το ανοσοποιητικό τους σύστημα και ο εγκέφαλός τους είναι καλύτερα μοντέλα για έρευνα για τους ανθρώπους», λέει ο Peter Janssen, νευροφυσιολόγος στο KU Leuven που χρησιμοποιεί πιθήκους για να μελετήσει την τύφλωση και τη μνήμη. Αυτό κάνει τους πιθήκους ανεκτίμητους για νευροεπιστημονική μελέτη σε ασθένειες όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ, καθώς και σε μελέτες εμβολίων. Τα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα είναι συχνά το τελευταίο είδος πριν από τον άνθρωπο σε δοκιμές και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) απαιτούν συχνά μελέτες φαρμάκων σε πιθήκους προτού τα εγκρίνουν. «Κάθε εμβόλιο για την COVID-19 δοκιμάστηκε σε πρωτεύοντα πριν φτάσει στον άνθρωπο», λέει ο Leech.

«Η Air France είχε από καιρό αρνηθεί να υποκύψει στις πιέσεις των οργανώσεων για τα δικαιώματα των ζώων, εν μέρει επειδή ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που είχε εργαστεί στη φαρμακοβιομηχανία είχε ξεναγηθεί σε ένα εργαστήριο της Sanofi και είχε πειστεί ότι η έρευνα για τους πιθήκους ήταν απαραίτητη και ότι διενεργείται με ανθρωπισμό» προσθέτει ο Leech. Η γαλλική κυβέρνηση υποστήριξε επίσης τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, αλλά καθώς άλλες εταιρείες εγκατέλειψαν, η Air France παρέμεινε ως ο μοναδικός στόχος ακτιβιστών.

Το κύρος της Air France θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, που είναι οι κορυφαίοι εισαγωγείς πρωτευόντων θηλαστικών για έρευνα και για άλλους σκοπούς, όπως η διατήρηση. Η αεροπορική εταιρεία μεταφέρει πολλούς πιθήκους από τον Μαυρίκιο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένας από τους κύριους προμηθευτές στον κόσμο, έχοντας δημιουργήσει αποικίες αναπαραγωγής μακάκων με μακριά ουρά που μεταφέρθηκαν στο νησιωτικό κράτος του Ινδικού Ωκεανού ως κατοικίδια αλλά έγιναν χωροκατακτητικό είδος.

«Σε τελική ανάλυση, ο τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα είναι να τους εκτρέφουμε τοπικά» στις χώρες όπου χρειάζονται πίθηκοι, καταλήγει ο Leech. Αλλά αυτό πιθανότατα θα συναντούσε επίσης αντιδράσεις και θα χρειαζόταν σχεδόν μια δεκαετία για να δημιουργηθούν αποικίες αναπαραγωγής. Εν τω μεταξύ, «αυτή η έλλειψη απειλεί να απομακρύνει την καινοτομία από τον κλάδο», προβλέπει ο ίδιος.

Πηγή:Science