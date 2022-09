Μια γιγαντιαία πύρινη μπάλα εθεάθη να διασχίζει τον ουρανό του Ηνωμένου Βασιλείου. Πολλές μαρτυρίες καταγράφηκαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ. Το συναρπαστικό θέαμα - μυστήριο που κυριολεκτικά πέρασε πάνω από τα κεφάλια εκατοντάδων ανθρώπων το βράδυ της Τετάρτης, προκάλεσε έκπληξη αλλά και αμηχανία σε πολίτες στη Σκωτία, την Ιρλανδία και την Αγγλία.

Η ταχέως κινούμενη πύρινη σφαίρα καταγράφηκε από πολλές κάμερες γύρω στις 10 μ.μ. τοπική ώρα. Κάποιοι μάρτυρες την περιέγραψαν ότι έμοιαζε πράσινη, ενώ τα βίντεο την έδειχναν να περιβάλλεται από μια «πλούσια» αύρα που αναβόσβηνε, καθώς στροβιλίζονταν πάνω από τα σύννεφα.

Για τον Στιβ Όουενς, αστρονόμο και υπεύθυνο επικοινωνίας στο Κέντρο Επιστημών της Γλασκώβης, η θέαση ήταν «απίστευτη», όπως δήλωσε στο BBC.

Το UK Meteor Network, μια επιστημονική ομάδα πολιτών που χρησιμοποιεί 170 κάμερες ανίχνευσης για να καταγράφει μετεωρίτες και πύρινες σφαίρες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι έλαβε σχεδόν 800 αναφορές για την πύρινη μπάλα. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετεώρων (ΙΜΟ) έλαβε περισσότερες από 1.000.

Ο ΙΜΟ πιστεύει ότι η τροχιά του μετεωρίτη ξεκίνησε σε ένα τρίγωνο μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας, της Νήσου Μαν και της Βόρειας Αγγλίας και ταξίδεψε βόρεια και ελαφρώς δυτικά, πριν καταλήξει κάπου πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

Οι ερευνητές δήλωσαν αρχικά ότι δεν πίστευαν ότι το αντικείμενο ήταν μετεωρίτης με βάση την ταχύτητά του και άλλες παρατηρήσεις. Ορισμένοι αμφισβήτησαν αν ανήκει στη SpaceX του Elon Musk, αν και αυτό δεν έχει επαληθευτεί και σύμφωνα με τον αστρονόμο Jonathan McDowell, δεν είναι πιθανό με βάση την τροχιά της πύρινης σφαίρας.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις για επανείσοδο του Starlink ή άλλων διαστημικών σκουπιδιών πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη τη στιγμή», δήλωσε ο McDowell, σύμφωνα με το CBS. Είπε επίσης ότι ήταν πιο αργή από τους κανονικούς μετεωρίτες, αν και όχι εντελώς εκτός της κανονικής εμβέλειας, «αλλά πολύ γρήγορη για δορυφόρο».

Το βρετανικό δίκτυο μετεωριτών δήλωσε ότι η πύρινη σφαίρα διήρκεσε περίπου 20 δευτερόλεπτα, «που είναι σχετικά αργή για ένα μετεωρίτη, αλλά συνάδει με διαστημικά συντρίμμια». Ο Όουενς είχε πει στο BBC ότι τα μετέωρα ή οι διάττοντες αστέρες τείνουν να είναι "μικροσκοπικές μικρές λωρίδες φωτός που διαρκούν ένα κλάσμα του δευτερολέπτου".

Αλλά αργότερα την Πέμπτη, το δίκτυο δήλωσε ότι η πύρινη σφαίρα ήταν «σίγουρα μετεωρίτης». «Ήρθε σε αστεροειδή τροχιά και εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 14,2 χλμ/ανά δευτερόλεπτο», ανακοίνωσε το δίκτυο. «Το παρατηρούμενο τμήμα της τροχιάς κάλυψε πάνω από 300 χιλιόμετρα. Αν όντως έπεσαν μετεωρίτες, αυτοί κατέληξαν στον ωκεανό».

