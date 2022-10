Γνωρίστε τον 44χρονο Σουηδό καλλιτέχνη του οποίου τα σκίτσα με χρυσό των νικητών του βραβείου Νόμπελ κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Ο Σουηδός καλλιτέχνης Niklas Elmehed είναι μια ανώνυμη διασημότητα. Ζει το όνειρο κάθε καλλιτέχνη, του οποίου το έργο κάνει τον γύρο του κόσμου. «Από το 2012 ζωγραφίζω τα επίσημα πορτρέτα των βραβευμένων με Νόμπελ. Κάθε Οκτώβριο η Επιτροπή του βραβείου Νόμπελ ανακοινώνει τους νέους νομπελίστες και τα πορτρέτα μου είναι οι πρώτες επίσημες εικόνες των βραβευμένων προσώπων», σημειώνει.

Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστό όνομα. Αυτό άλλαξε μετά την απονομή των φετινών βραβείων, χάρη σε ένα tweet και σε ένα ποστ στο facebook από την επιτροπή Νόμπελ που ανέφερε ότι ο Elmehed είναι ο καλλιτέχνης πίσω από τα διακριτικά χρυσόμαυρα πορτρέτα που συνοδεύουν την ετήσια ανακήρυξη των νικητών του βραβείου Νόμπελ.

Picture credits: Niklas Elmehed

Πόσος χρόνος του δίνεται, πριν την ανακοίνωση, για να σχεδιάσει τα πορτρέτα; Αυτή η ερώτηση, που του γίνεται τώρα πιο συχνά, είναι από αυτές στις οποίες δεν επιτρέπεται να απαντήσει. «Δυστυχώς, δεν μπορώ να σας το πω, είναι εμπιστευτικό!» απαντά στους δημοσιογράφους όταν τον ρωτούν. Το παν με τα βραβεία Νόμπελ, δεν είναι μόνο το χρονοδιάγραμμα, είναι και η εμπιστευτικότητα.

Ο καλλιτέχνης δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει με ακρίβεια πόσο νωρίς γνωρίζει τα ονόματα των νικητών, αλλά μπορεί να πει πώς η ζωγραφική των βραβευθέντων είναι και μαραθώνιος και σπριντ. Λέει ότι δουλεύει «αρκετά γρήγορα» και μπορεί να ολοκληρώσει ένα πορτρέτο σε «λίγες ώρες».

Picture credits: Niklas Elmehed

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση των βραβείων, τα πορτρέτα δημοσιεύονται σε πολλά από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά site σε όλο τον κόσμο και τα βλέπουν δισεκατομμύρια μάτια. Η βασική ιδέα του καλλιτέχνη πίσω από τα πορτρέτα που είναι ζωγραφισμένα σε μαύρο ακρυλικό και χρυσό φύλλο είναι να τους δώσει την έκφραση της έκτακτης είδησης - μια δυνατή και μοναδική οπτική εντύπωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2017 στα σκίτσα των βραβείων Νόμπελ έγινε ένα «λίφτινγκ» και αποφασίστηκε ότι το κυρίαρχο χρώμα θα ήταν το χρυσό. «Μου ζητήθηκε να προσαρμόσω τους μπλε και κίτρινους πίνακές μου, που ζωγράφιζα από το 2014-2017, στη νέα χρυσή άποψη. Πειραματίστηκα πολύ με διαφορετική χρυσή μπογιάς και έπεσα πάνω στο χρυσό φύλλο, ένα σούπερ λεπτό μεταλλικό φύλλο που μπορείς να βάλεις στον πίνακα με ειδική κόλλα. Μαζί με μαύρα περιγράμματα, ζωγραφισμένα σε λευκό φόντο, νομίζω ότι τα πορτρέτα έχουν έναν πολύ δυνατό και μοναδικό αντίκτυπο».

Αρχικά ο Elmehed προσλήφθηκε ως καλλιτεχνικός διευθυντής του ιδρύματος Νόμπελ, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι το να παρουσιάσει τους νικητές χρησιμοποιώντας φωτογραφίες ήταν πολύ δύσκολο, καθώς δεν ήταν δυνατή η λήψη φωτογραφιών πριν την απονομή, αφού δεν γνώριζε τους νικητές.

Picture credits: Niklas Elmehed

Όσον αφορά την έμπνευση, ο Elmehed έκανε πολλά ασπρόμαυρα σχέδια με κάρβουνο ενώ σπούδαζε στο The Royal Institute of Art και στο KTH Royal Institute of Technology στη Στοκχόλμη.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, περιλαμβάνει στο πελατολόγιό του την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σουηδίας και εταιρείες όπως η Tencent, ενώ αναλαμβάνει επίσης παραγγελίες για πορτρέτα, ενώ η ζωή πέρα από την Τέχνη επικεντρώνεται σε μια οικογένεια με 3 παιδιά. Αν και ο θόρυβος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γύρω από το έργο του δεν έχει επηρεάσει πολύ την προσωπική του ζωή, η οικογένειά του το βρίσκει συναρπαστικό όταν διασημότητες κάνουν retweet τα έργα του, όπως ο τέως αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα.

Ο ίδιος, που ποστάρει συχνά στο twitter σε ένα tweet αναφέρει πως ένα από τα highlights των φετινών βραβείων Νόμπελ ήταν να ζωγραφίσει το δυνατό χαρακτηριστικό πρόσωπο του Philip Dybvig. Τις cool φαβορίτες του!