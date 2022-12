Πολιτιστικά προσαρμοσμένα προγράμματα κολύμβησης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξάλειψη των φυλετικών και εθνοτικών διαγενεακών ανισοτήτων

Μόνο το 46% των έγχρωμων παιδιών και το 47% των παιδιών Λατίνων έλαβαν μαθήματα κολύμβησης, σε σύγκριση με το 72% των λευκών παιδιών. Λιγότερο από το 4% των λευκών γονέων ανέφεραν ότι δεν έμαθαν ποτέ να κολυμπούν σε σύγκριση με το 26% των έγχρωμων γονέων και με περισσότερο από το 32% των Λατίνων γονέων, ενώ το ποσοστό των έγχρωμων παιδιών ηλικίας 10-14 ετών που πνίγονται σε πισίνες είναι 7πλάσιο από των λευκών παιδιών (σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων CDC).

Αυτά είναι τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε από το Νοσοκομείο Παίδων Ann & Robert H. Lurie του Σικάγο και στηρίχτηκε σε απαντήσεις 1.283 γονέων 2.148 παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω. Η έρευνα διαπίστωσε διαγενεακές τάσεις στις κολυμβητικές δεξιότητες με έντονες φυλετικές και εθνοτικές διαφορές.

«Τα αποτελέσματά μας υπογραμμίζουν ότι τα φυλετικά και εθνοτικά κενά στην κολυμβητική ικανότητα υφίστανται μέσα στις οικογένειες και ότι τα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να κολυμπήσουν όταν οι γονείς τους δεν ξέρουν να κολυμπούν», δήλωσε η ανώτερη συγγραφέας της μελέτης Δρ. Michelle Macy, γιατρός επειγόντων περιστατικών στο Lurie Children's και καθηγήτρια παιδιατρικής στο Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Λιγότεροι από το 25% των Λατίνων γονέων και από το 28% των έγχρωμων δήλωσαν ότι ξέρουν καλό κολύμπι συγκριτικά με τους λευκούς γονείς (56%). Ομοίως, λιγότερο από το 33% των έγχρωμων γονέων και από το 40% των Λατίνων επιβεβαίωσαν την ικανότητα των παιδιών τους να κολυμπούν, συγκριτικά με σχεδόν το 60% των λευκών γονέων.

«Για να βελτιώσουμε τις κολυμβητικές ικανότητες στις κοινότητες των έγχρωμων και των Λατίνων πρέπει να διδάξουμε κολύμπι και τους γονείς και για τα παιδιά τους», λέει η Μέισι. «Η πρόσβαση σε πισίνες και σε πολιτιστικά προσαρμοσμένα προγράμματα ασφαλούς κολύμβησης είναι σημαντικές στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των φυλετικών διαφορών στους παιδικούς πνιγμούς».

Η έρευνα χρησιμοποίησε το Voices of Child Health in Chicago Parent Panel για να καταγράψει τις εμπειρίες γονέων και παιδιών αναφορικά με μαθήματα κολύμβησης και κολυμβητικές δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν τη φυλετική και εθνική ποικιλομορφία του Σικάγου. Το Voices of Child Health in Chicago είναι ένα πρόγραμμα στο Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago που εστιάζει ερευνητικά στην καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που επηρεάζουν την υγεία των παιδιών στη συγκεκριμένη πόλη.

Η μελέτη θα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Pediatrics.