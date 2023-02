Αστρονόμοι που χρησιμοποιούν το τηλεσκόπιο SMARTS 1,5 μέτρων στο Διαμερικανικό Αστεροσκοπείο Cerro Tololo στη Χιλή, ένα πρόγραμμα του NOIRLab του NSF, ανακάλυψαν το πρώτο παράδειγμα ενός φαινομενικά σπάνιου τύπου διπλού αστρικού συστήματος.

Αυτό έχει όλες τις κατάλληλες συνθήκες για να προκαλέσει τελικά μια Kilonova – την εξαιρετικά ισχυρή έκρηξη που δημιουργείται από συγκρουόμενους αστέρες νετρονίων. Μια τέτοια διάταξη είναι εξαιρετικά σπάνια σε βαθμό που μόνο περίπου 10 τέτοια συστήματα πιστεύεται ότι υπάρχουν σε ολόκληρο τον Γαλαξία μας. Τα ευρήματα δημοσιεύονται σήμερα στο περιοδικό Nature.

Αυτό το ασυνήθιστο σύστημα, γνωστό ως CPD-29 2176, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 11.400 ετών φωτός από τη Γη. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά από το παρατηρητήριο Swift του Νιλ Γκέρελς της NASA. Μεταγενέστερες παρατηρήσεις με το τηλεσκόπιο SMARTS επέτρεψαν στους αστρονόμους να συμπεράνουν τα χαρακτηριστικά της τροχιάς και τους τύπους των άστρων που απαρτίζουν αυτό το σύστημα. Ένα άστρο νετρονίων που δημιουργήθηκε από ένα υπερ- συντετριμμένο supernova και ένα στενά περιφερόμενο άστρο μεγάλης μάζας που βρίσκεται στη διαδικασία να γίνει και το ίδιο υπερ- συντετριμμένος supernova

Ένας υπερ-συντετριμμένο supernova είναι η έκρηξη στο τέλος της ζωής ενός αστέρα μεγάλης μάζας που έχει απογυμνωθεί σε μεγάλο μέρος της εξωτερικής του ατμόσφαιρας από έναν συνοδό αστέρα. Αυτή η κατηγορία supernova δεν έχει την εκρηκτική δύναμη ενός παραδοσιακού supernova .

«Ένας υπερ- συντετριμμένος supernova είναι η καλύτερη εξήγηση για το γιατί αυτά τα συνοδευτικά άστρα βρίσκονται σε τόσο στενή τροχιά», δήλωσε ο Noel D. Richardson από το Embry-Riddle Aeronautical University και επικεφαλής συγγραφέας της δημοσίευσης. «Για να δημιουργηθεί μια μέρα ένα Kilonova, το άλλο αστέρι θα πρέπει επίσης να εκραγεί ως υπερ- συντετριμμένος supernova, ώστε τα δύο αστέρια νετρονίων να συγκρουστούν τελικά και να συγχωνευθούν» τόνισε.

