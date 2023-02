Η Microsoft παρουσίασε μια βελτιωμένη έκδοση της δικής της μηχανής αναζήτησης Bing, η οποία ενσωματώνει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης τύπου ChatGPT. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι η Bing θα ενσωματώνει τεχνολογία της OpenAI (το λεγόμενο μοντέλο «Προμηθέας») που είναι ακόμη πιο εξελιγμένη από εκείνη του ChatGPT.

Ο αμερικανικός κολοσσός έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην επίσης αμερικανική εταιρεία OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, και πλέον αρχίζει να αξιοποιεί τη σχετική «έξυπνη» τεχνολογία της λεγόμενης δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να δίνει έτοιμες απαντήσεις με μορφή κειμένου. Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική πρόκληση για τη Google, ηγετική δύναμη εδώ και πολλά χρόνια στις μηχανές αναζήτησης παγκοσμίως, καθώς η εμφάνιση του ChatGPT έχει πλέον πυροδοτήσει ένα νέο ανταγωνισμό «γιγάντων».

«Ο πόλεμος για την διαδικτυακή αναζήτηση επέστρεψε», έγραψε ο Ρίτσαρντ Γουότερς σε άρθρο του στους Financial Times, σημειώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη «άνοιξε το πρώτο νέο μέτωπο στη μάχη για την κυριαρχία στην διαδικτυακή αναζήτηση από τότε που η Google απέκρουσε τη συντονισμένη πρόκληση από το Bing της Microsoft πριν από περισσότερο από μια δεκαετία».

Χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής της Microsoft Σάτια Ναντέλα δήλωσε ότι «η κούρσα ξεκινάει σήμερα», καθώς η εταιρεία του διαβλέπει επιτέλους ένα παράθυρο ευκαιρίας να κοντράρει τη Google σε ένα πεδίο όπου οι μηχανές αναζήτησης θα προσφέρουν πια περισσότερα πράγματα από όσα σήμερα κάνουν- πρωτίστως «ανθρώπινες» απαντήσεις στα ερωτήματα των χρηστών. Μετά από χρόνια στη σκιά της Google, τουλάχιστον στις μηχανές αναζήτησης και στα προγράμματα πλοήγησης (browsers), η δημιουργός των Windows ευελπιστεί ότι θα έχει ξανά το πάνω χέρι.

Ο Ναντέλα δήλωσε ότι χάρη στην δημιουργική και διαλογική τεχνητή νοημοσύνη η φύση των online αναζητήσεων -και όχι μόνο- πρόκειται να αλλάξει (όπως έδειξε και η εμπειρία του ChatGPT) και εκτίμησε ότι «αυτή η τεχνολογία θα μεταμορφώσει σχεδόν κάθε κατηγορία λογισμικού που ξέρουμε».

Η πιο «έξυπνη» Bing δεν θα δίνει πλέον μόνο παραπομπές σε ιστοσελίδες, αλλά πιο λεπτομερείς και σαφείς απαντήσεις, έχοντας συνθέσει περιεχόμενο από διάφορες διαδικτυακές πηγές. Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να συνδιαλέγονται (chat) μαζί της, ώστε να διευκρινίζουν καλύτερα τι θέλουν να μάθουν. Η νέα Bing θα είναι άμεσα διαθέσιμη για επιτραπέζιους υπολογιστές, αλλά με περιορισμένο αριθμό αναζητήσεων για κάθε χρήστη, ενώ στις κινητές συσκευές, όπως τα smartphones, θα αρχίσει να διατίθεται μετά από μερικές εβδομάδες.

