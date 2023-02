Αμερικανοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα «έξυπνο» κολιέ που παρακολουθεί το κάπνισμα και που θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα να το σταματήσουν αλλά και να αποφύγουν την υποτροπή.

Είτε πιστεύετε στις θεωρίες του Big Tobacco είτε όχι, το κάπνισμα έχει πολύ απτό αντίκτυπο όχι μόνο στην προσωπική υγεία των ανθρώπων, αλλά και στους τόπους όπου ζουν – κοστίζοντας, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ το εκπληκτικό ποσό των $ 600 δισεκατομμυρίων ετησίως σε δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και την απώλεια της παραγωγικότητας λόγω ασθένειας και πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ο οργανισμός υγείας σημειώνει επίσης ότι «το κάπνισμα παραμένει η κύρια αιτία ασθενειών, αναπηρίας και θανάτου που μπορούν να προληφθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες», προσθέτοντας ότι ένας υγιής αριθμός καπνιστών επιθυμεί να σταματήσει τη βλαβερή συνήθεια.

Το τελευταίο δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά χωρίς συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη που υποστηρίζεται από κατάλληλα δεδομένα. Οι ειδικοί στο Northwestern University στο Σικάγο στοχεύουν τώρα να λύσουν όλα τα προβλήματα με μία κίνηση, με έναν wearable αισθητήρα που μοιάζει με κολιέ. Το κολιέ όχι μόνο θα ανιχνεύει πότε κάποιος ξεκινά το κάπνισμα, αλλά θα συλλέγει επίσης ένα σωρό άλλων μετρήσιμων δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν τους ειδικούς γιατρούς να προσφέρουν καλύτερη φροντίδα και να περιορίσουν τις πιθανότητες υποτροπής.

Τι κάνει το κολιέ

Το κολιέ που φέρει το μπλε χρώμα του λάπις λάζουλι ονομάζεται SmokeMon, είναι ένα φορητό σύστημα πιο αξιόπιστο από προηγούμενα συστήματα που μπορεί να συλλάβει χωρικές, χρονικές και θερμικές πληροφορίες γύρω από τον χρήστη και το τσιγάρο όλη την ημέρα ανιχνεύοντας με διακριτικότητα το ενεργητικό και το παθητικό κάπνισμα

Η φορητή συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμικό αισθητήρα χαμηλής ισχύος και χαμηλής ανάλυσης που όχι μόνο μπορεί να ανιχνεύσει τον καπνό από ένα τσιγάρο, αλλά μπορεί επίσης να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες όπως το πόσο διαρκεί κάθε ρουφηξιά, πόσο χρόνο κρατάει ο καπνιστής το τσιγάρο στο στόμα, πότε ανάβει το τσιγάρο, ο όγκος του καπνού που εισπνέεται, η διάρκεια μεταξύ κάθε ρουφηξιάς και πολλά άλλα.

Το κολιέ είναι απολύτως διακριτικό γιατί παρακολουθεί μόνο τη θερμότητα, χωρίς να καταγράφει οπτικά δεδομένα– κάτι που κρίνεται σημαντικό για να αισθάνονται άνετα οι άνθρωποι όταν το φορούν. Φυσικά, ο στόχος του προϊόντος είναι να ενθαρρύνει τα άτομα να σταματήσουν το κάπνισμα και να αποτρέψουν την υποτροπή τους μετά τη διακοπή του.

Η ερευνητική ομάδα περιγράφει τα δεδομένα που λαμβάνει από το κολιέ ως «τοπογραφία καπνίσματος». Αυτά τα δεδομένα είναι κρίσιμης σημασίας γιατί μπορούν να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων υποτροπής. «Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουμε πότε ένα άτομο θα υποτροπιάσει και πότε πρέπει ένας ειδικός να παρέμβει με ένα τηλεφώνημα», σημειώνει το δελτίο τύπου . Όσον αφορά τη μέθοδο παρέμβασης, μπορεί να είναι οτιδήποτε, από ένα σύντομο μήνυμα έως μια έγκαιρη βιντεοκλήση από έναν ειδικό, ο οποίος έχει δει τα δεδομένα καπνίσματος και τα έχει βρει ανησυχητικά.

«Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της συσκευής στα προγράμματα διακοπής», λέει ο επικεφαλής της έρευνας Nabil Alshurafa, Αναπληρωτής Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής (Behavioral Medicine) στο Northwestern . Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Feinberg. «Θέλουμε να πιάσουμε τους καπνιστές πριν πέσουν από το βαγόνι».

Το SmokeMon είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 500 mAh που μπορεί να διαρκέσει 19 ώρες με μία μόνο φόρτιση, πράγμα που σημαίνει ότι διαρκεί μια ολόκληρη ημέρα παρακολούθησης. Είναι μία από τις πρώτες συσκευές του είδους της που χρησιμοποιούν θερμικές εικόνες για την καταγραφή του καπνίσματος χωρίς να προκαλούν τις ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο που συνοδεύουν έναν κανονικό αισθητήρα κάμερας RGB για παρακολούθηση δραστηριότητας. Επιπλέον, οι πιθανότητες παραγωγής ψευδώς θετικών δεδομένων είναι χαμηλές, καθώς η συσκευή δεν βασίζεται στις κινήσεις των χεριών ή του σώματος. Για παράδειγμα, οι αισθητήρες που φοριούνται στον καρπό συχνά μπερδεύουν μια δραστηριότητα όπως το να σηκώνει κάποιος τα χέρια για να φάει ή να πιεί με το να φέρει ένα τσιγάρο στα χείλη του.

Η ομάδα εργάζεται τώρα σε αισθητήρες στήθους που θα είναι ικανοί να μετρούν τον ρυθμό αναπνοής και τον όγκο εισαγωγής αέρα . Όταν ο αισθητήρας τοποθετηθεί σε ένα μαγνητικό μαξιλαράκι με SmokeMon και προσαρτηθεί στο στήθος ενός ατόμου, ολόκληρη η διάταξη θα προσφέρει ακόμη βαθύτερες γνώσεις σχετικά με τα πρότυπα καπνίσματος.

Η ομάδα εργάζεται επίσης για περαιτέρω βελτιώσεις που θα επιτρέψουν στο wearable να ανιχνεύει καπνό από ηλεκτρονικά τσιγάρα, bongs και περισσότερα καπνιστικά είδη. Η πλατφόρμα επεξεργασίας δεδομένων που τροφοδοτεί το SmokeMon είναι ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας στην ερευνητική κοινότητα να βελτιώσει περαιτέρω τη μηχανική πίσω από τη συσκευή και τις δυνατότητές της.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable και Ubiquitous Technologies , ενώ τα δεδομένα ανοιχτού κώδικα πίσω από τους αλγόριθμους SmokeMon είναι διαθέσιμα στο GitHub .