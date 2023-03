Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε το ρινικό σπρέι της Pfizer για την ημικρανία, δίνοντας στους ασθενείς πρόσβαση σε μια γρήγορηανακουφιστική επιλογή.

Το φάρμακο με την ονομασία Zavzpret για την πρόληψη (αύρα) αλλά και για την ανακούφιση από την οξεία ημικρανία, εγκρίθηκε από τον FDAτην περασμένη Παρασκευή και αναμένεται να κυκλοφορήσει στη αγορά τον προσεχή Ιούλιο, σε τιμή που ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή, σύμφωνα με την εταιρεία. Περίπου 39 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες υποφέρουν από ημικρανία, σύμφωνα με το Ίδρυμα Έρευνας για την Ημικρανία και 1 δισεκατομμύριο ζουν παγκοσμίως με αυτή.

Η Pfizer προβλέπει ότι οι πωλήσεις από αυτό ρινικό σπρέι θα φτάσουν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια.Ήδη οι μετοχές ανέβηκαν οριακά στα 39,75 δολάρια την περασμένη Παρασκευή.

Ωστόσο, το φάρμακο έχει να ανταγωνιστεί τις εταιρείες AbbVie Inc, Eli Lilly & Co , Amgen Inc και Teva Pharmaceutical που πειραματίζονται επίσης με σκευάσματα με ανταγωνιστές πεπτιδίου που σχετίζονται με το γονίδιο της καλσιτονίνης (CGRP).

Η Pfizer λέει ότι το Zavzpret είναι το πρώτο προϊόν του είδους του και λειτουργεί μπλοκάροντας τους πεπτιδικούς υποδοχείς που προκαλούν φλεγμονή η οποίασυχνά συνοδεύεται από ημικρανία.

«Το φάρμακο της Pfizer έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους παλαιότερους ανταγωνιστές CGRP. Είναι ασφαλές για άτομα που εκτίθενται σε παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και δεύτερον, δεν προκαλεί πονοκέφαλο από υπερβολική χρήση φαρμάκων», δήλωσε στο Reutersο Δρ Emad Estemalik, ψυχίατρος στην Cleveland Clinic.Ένα ρινικό σπρέι θα ωφελούσε επίσης ασθενείς που δεν μπορούν να καταπιούν ένα χάπι, πρόσθεσε ο Estemalik.

Η Pfizer ελπίζει να κερδίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κατηγορία των φαρμάκων κατά της ημικρανίας με το Zavzpret, το οποίο η Biohaven έχει αποκαλέσει το «Epipen της ημικρανίας», για τη γρήγορη δράση του.

Η έγκριση του Zavzpret βασίστηκε σε δεδομένα μελέτης τελευταίου σταδίου που έδειξαν ότι το φάρμακο ήταν ανώτερο σε 13 από τους 17 στόχους σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών που δημοσιεύθηκαν στο The Lancet Neurology έδειξαν ότι το ρινικό σπρέι παρέχει ανακούφιση από την ημικρανία εντός 15-30 λεπτών από τη χρήση, με την ανακούφιση να διαρκεί έως και 48 ώρες σε πολλούς ασθενείς. Περίπου 1.400 άτομα συμμετείχαν στις δοκιμές από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2021.