«Φουντώνει» η κόντρα της Google με την OpenAI που ήδη πρωτοστατεί στον τομέα της τεχνητής νοημόσυνης με το ChatGPT, το chatbot που αξιοποιεί τον τεράστιο όγκο δεδομένων που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο για να δώσει απαντήσεις στον χρήστη για πληθώρα ζητημάτων.

Το αντίπαλο δέος της Google - γνωστό ως «Bard» - είναι πλέον διαθέσιμο σε ΗΠΑ και Βρετανία και μπορεί - σύμφωνα με την εταιρεία - να βοηθήσουν τους χρήστες να συγγράψουν δοκίμια, να σχεδιάσουν το πάρτι ενός φίλου τους και να δημιουργήσουν συνταγές με βάση τα υλικά που έχουν στο ψυγείο τους.

Η είδηση του νέου λανσαρίσματος έρχεται καθώς η Google, η Microsoft, το Facebook και άλλες εταιρείες τεχνολογίας ανταγωνίζονται στην ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον απόηχο της πρόσφατης επιτυχίας του ChatGPT.

Την περασμένη εβδομάδα, η Google ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώσει τεχνητή νοημοσύνη στα εργαλεία παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των Gmail, Sheets και Docs. Λίγο αργότερα, η Microsoft ανακοίνωσε μια παρόμοια αναβάθμιση στα εργαλεία παραγωγικότητάς της.

Ωστόσο, η πρώτη παρουσίαση του «Bard» τον περασμένο Φεβρουάριο, κατέληξε σε «φιάσκο», αφού μια λάθος απάντηση που έδωσε, κόστισε στην μητρική της εταιρεία, την Alphabet, 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως και το ChatGPT, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη Νοεμβρίου από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, το «Bard» βασίζεται σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο.

Αυτά τα μοντέλα εκπαιδεύονται σε τεράστιους όγκους δεδομένων στο διαδίκτυο, προκειμένου να παράγουν απαντήσεις σε ερωτήματα χρηστών. Η τεράστια επιτυχία του ChatGPT φέρεται να ώθησε τη διοίκηση της Google να δημιουργήσει άμεσα το αντίπαλο δέος του.

