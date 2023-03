Αστρονόμος του Χάρβαρντ ξεκινά μια αποστολή 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων για να αποδείξει ότι ο μετεωρίτης που εξερράγη πάνω από τον Νότιο Ειρηνικό το 2014 ήταν ένας εξωγήινος ανιχνευτής.

Ο Abraham “Avi” Loeb συνεργάστηκε για χρόνια στενά με τον αμερικανικό στρατό για να εντοπίσει τη ζώνη πρόσκρουσης του διαστρικού μετεωρίτη κοντά στην Παπούα Νέα Γουινέα και τώρα ξεκινά για να ανακαλύψει τα εναπομείναντα θραύσματα

Ο Loeb, σε μια ανάρτηση στο Medium, μοιράστηκε με το κοινό ότι έχει εξασφαλίσει ένα σκάφος και μια «dream team» για το εγχείρημα, μαζί με «πλήρη σχέδια κατασκευής του απαιτούμενου οχήματος βυθού, μαγνήτες, δίχτυα συλλογής και φασματόμετρα μάζας».

Μιλώντας στο Daily Beast, ο Loeb είπε ότι σκοπεύει να σαρώσει επί δυο βδομάδες τον πυθμένα του ωκεανού χρησιμοποιώντας κόσκινα άμμου, μερικά με μαγνήτες, τα οποία θα πρέπει να συλλέξουν αυτά που πιστεύει ότι συνιστούν τμήματα εξωγήινης τεχνολογίας, δηλαδή μικρά θραύσματα του CNEOS 2014-01-08, του μετεωρίτη περίπου 500 κιλών που παρατηρήθηκε.

Η US Space Command (Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ) επιβεβαίωσε τον Απρίλιο του 2022 ότι ο μετεωρίτης πλάτους 1,5 ποδιού (0.4572 μέτρων) δεν προήλθε από το ηλιακό σύστημα, καθιστώντας τον πρώτο αναγνωρισμένο διαστρικό επισκέπτη στη Γη. Και αυτό, σύμφωνα με τον Loeb, ενισχύει θεωρία του.

Ο Loeb έχει στηρίξει τη φήμη του στην πεποίθησή του, την οποία υποστηρίζει ανοικτά, ότι οι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή με τη Γη.

Το 2021, ο φυσικός κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth», στο οποίο υποστήριξε ότι το Oumuamu (το ουράνιο σώμα που θεωρήθηκε με βάση την εκκεντρότητα της τροχιάς του, ότι προήλθε από περιβάλλον εκτός του Ηλιακού Συστήματος) δεν ήταν κομήτης ή αστεροειδής αλλά ένα ελαφρύ πανί – μια μέθοδος προώθησης διαστημικού σκάφους.

Το Oumuamua που σημαίνει «αγγελιοφόρος» στα χαβανέζικα παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 από ένα τηλεσκόπιο στη Χαβάη, εκατομμύρια μίλια μακριά.

Ο Loeb σχεδίαζε το ταξίδι στην Παπούα Νέα Γουινέα από το 2019, από τότε που έμαθε για πρώτη φορά για τον αστεροειδή. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, στις 8 Ιανουαρίου 2014, ο διαστρικός μετεωρίτης είχε παρατηρηθεί στα βόρεια του νησιού Manus, στα ανοικτά των ακτών της Παπούα. Μάλιστα, η έκρηξή του στον αέρα είχε μόλις το 1% της ισχύος της βόμβας της Χιροσίμα.

«Ανακαλύψαμε ότι το κύμα έκρηξης του μετεωρίτη έδωσε ένα σήμα υψηλής ποιότητας σε ένα σεισμόμετρο που βρίσκεται στο νησί Manus, το οποίο ανήκει στη Παπούα Νέα Γουινέα», έγραψε ο Loeb στο Medium.

«Αυτός ο μετεωρίτης στην πραγματικότητα διαλύθηκε πιθανώς σε μικρά θραύσματα, επομένως δεν ψάχνουμε για ένα μεγάλο κομμάτι. Χρειαζόμαστε μόνο μερικά γραμμάρια υλικού — αυτό είναι όλο, λίγα γραμμάρια — για να μπορέσουμε να δούμε τη σύνθεση. Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε χωρικά την πρόσκρουση όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια», πρόσθεσε.

Ο Loeb αναγνωρίζει ότι τα θραύσματα θα μπορούσαν να έχουν μετακινηθεί κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών από την ανακάλυψη του μετεωρίτη. «Έχουμε έναν χάρτη του

πυθμένα του ωκεανού σε αυτήν την περιοχή και γνωρίζουμε επίσης τα ρεύματα που υπήρχαν το 2014. Γνωρίζουμε λοιπόν αν έχει απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο σημείο».

Ο CNEOS-2014-01-08 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Loeb επειδή πιστεύει ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να είναι τεχνητής προέλευσης ή να φέρει εξοπλισμό από εξωγήινους πολιτισμούς.

Ωστόσο, δεν εθελοτυφλεί. Γνωρίζει καλά ότι πολλοί άνθρωποι διαφωνούν με την υπόθεσή του ότι ο μετεωρίτης είναι προϊόν εξωγήινης τεχνολογίας. «Οι άνθρωποι λένε “Ω, είναι απλώς ένας διαστημικός βράχος. Είδαμε τόσους πολλούς διαστημικούς βράχους στο παρελθόν. Τι το καινούργιο υπάρχει;”» σχολιάζει.

«Και όμως υπάρχει! Είναι το πρώτο που δεν προήλθε από το ηλιακό σύστημα και, δεύτερον, είναι πιο σκληρό από το 99,7% όλων όσων έχουμε δει μέχρι τώρα».

Ο Loeb ελπίζει ότι η αποστολή του θα αποδώσει, αλλά γνωρίζει ότι: «υπάρχει και η πιθανότητα να αποτύχει». Ακόμη και η «επιτυχία» θα μπορούσε να είναι απογοητευτική εάν η ομάδα ανακτήσει τελικά θραύσματα και αυτά αποδειχτούν ότι είναι φυσικής προέλευσης και όχι τεχνητά.

Ο αστροφυσικός εξασφάλισε τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια για την αποστολή μέσω συνεισφορών από πλούσιους δωρητές.

Πηγή: The Harvard Crimson