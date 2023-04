Ένας παλιός δορυφόρος της NASA αναμένεται να πέσει στη Γη, αλλά οι ειδικοί που παρακολουθούν το δορυφόρο λένε ότι οι πιθανότητες να αποτελέσει κίνδυνο είναι μικρές. Η NASA δήλωσε ότι η τοποθεσία επανεισόδου δεν αποκαλύπτεται.

Ο «παροπλισμένος» επιστημονικός δορυφόρος γνωστός ως Rhessi θα πέσει στην ατμόσφαιρα απόψε το βράδυ (19/4), σύμφωνα με τη NASA και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Η NASA δήλωσε ότι η τοποθεσία επανεισόδου δεν αποκαλύπτεται, δεδομένης της παρατεταμένης αβεβαιότητας σχετικά με το πότε και πού μπορεί να πέσει. Το μεγαλύτερο μέρος του δορυφόρου βάρους 660 κιλών θα πρέπει να καεί κατά την επιστροφή, αλλά ορισμένα τμήματα αναμένεται να επιβιώσουν.

Η διαστημική υπηρεσία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο κίνδυνος να πάθει κανείς στη Γη κακό από τα κομμάτια του δορυφόρου που πέφτουν είναι «χαμηλός» - περίπου 1 προς 2.467.

The Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (#RHESSI) is set to re-enter later today. Here's the latest prediction from the @AerospaceCorp CORDS re-entry database (https://t.co/vXUVwsKDTU) [1/n] pic.twitter.com/jNrH67RGMI