Σας πιάνει άγχος στο (πρώτο) ραντεβού με το πρόσωπο που σας αρέσει; Θέλετε να δίνετε απαντήσεις που... κάνουν τη διαφορά; Λοιπόν, φοιτητές μηχανικοί από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ βρήκαν τη λύση για να κερδίζετε τις εντυπώσεις: δημιούργησαν «έξυπνα» γυαλιά που σας λένε ακριβώς τι να πείτε.

Τα γυαλιά, που φέρουν την ονομασία «RizzGPT», εμφανίζουν τις απαντήσεις ως κείμενο μπροστά στα μάτια σας. Ένα μικρόφωνο καταγράφει τι έχει πει ο ομιλητής και τα γυαλιά χρησιμοποιούν το ChatGPT - το chatbot που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη (AI) - για να δημιουργήσουν πιθανές απαντήσεις. Χρησιμοποιούν τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για να επιτρέπουν στον χρήστη να βλέπει ταυτόχρονα το κείμενο και το πρόσωπο που έχει μπροστά του.

Τα γυαλιά RizzGPT παρουσιάστηκαν στο Twitter τον περασμένο μήνα από τον φοιτητή Bryan Hau-Ping Chiang.

Οι προγραμματιστές λένε ότι τα γυαλιά είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πότε έχει τεθεί μια ερώτηση και να παράγουν πιθανές απαντήσεις μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως σημειώνει η ηλεκτρονική έκδοση της Daily Mail.

Μέσω των μικροφώνων που είναι ενσωματωμένα στα γυαλιά, μια τεχνητή νοημοσύνη καταγράφει όλα όσα λέγονται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Με αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας που βρίσκεται πίσω από το δημοφιλές ChatGPT, δημιουργούνται απαντήσεις κειμένου που μπορούν να σας βοηθήσουν να συνεχίσετε επιδέξια τη συζήτηση.

Θυμίζουν το «Google Glass», την οθόνη που τοποθετείται στο κεφάλι και μπορεί να εμφανίζει πληροφορίες παράλληλα με αυτό που βλέπει ο χρήστης. Αυτά τα γυαλιά έχουν πλέον καταργηθεί και γενικά δεν θεωρούνται μία από τις επιτυχίες του τεχνολογικού γίγαντα.

say goodbye to awkward dates and job interviews ☹️



we made rizzGPT -- real-time Charisma as a Service (CaaS)



it listens to your conversation and tells you exactly what to say next ?



built using GPT-4, Whisper and the Monocle AR glasses



with @C51Alix @varunshenoy_ pic.twitter.com/HycQGGXT6N