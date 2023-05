Τα ζευγάρια που έχουν κοινούς λογαριασμούς έχουν «ουσιαστικά» καλύτερες σχέσεις, σύμφωνα με νέα μελέτη, τσακώνονται λιγότερο για τα οικονομικά και αγαπιούνται περισσότερο.

Οι Beatles τραγούδησαν περίφημα το “Money can't buy me love” (Τα χρήματα δεν μπορούν να μου αγοράσουν την αγάπη), αλλά τα ζευγάρια που διαχειρίζονται τα οικονομικά τους μαζί μπορεί να αγαπιούνται περισσότερο, σύμφωνα με έρευνα από το Πανεπιστήμιο Kelley School of Business της Ιντιάνα.

Προηγούμενη έρευνα υποδηλώνει μια συσχέτιση των κοινών λογαριασμών των ζευγαριών με την ευτυχία στον γάμο, αλλά αυτή είναι η πρώτη έρευνα που δείχνει μια αιτιώδη σχέση. Συγκεκριμένα, τα παντρεμένα ζευγάρια που έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς όχι μόνο έχουν καλύτερες σχέσεις, αλλά τσακώνονται λιγότερο για τα χρήματα και αισθάνονται καλύτερα για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών του νοικοκυριού.

Όταν μια ρομαντική σχέση γίνεται σοβαρή, οι σύντροφοι συχνά έρχονται αντιμέτωποι με μια θεμελιώδη απόφαση σχετικά με το πώς να οργανώσουν τα οικονομικά τους. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα πρέπει να μοιραστούν έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό ή να κρατήσουν τις τσέπες τους χωριστά;

Αμερικανοί ερευνητές παρακολούθησαν για δυο χρόνια τον έγγαμο βίο ή την κοινή ζωή 230 ζευγαριών για να μελετήσουν αν και πώς η διαχείριση των οικονομικών ενώνει ή χωρίζει τα ζευγάρια.

Όλα τα άτομα της μελέτης ξεκίνησαν έχοντας ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε ορισμένα ζευγάρια, τυχαία οι ερευνητές πρότειναν να κρατήσουν τους ξεχωριστούς λογαριασμούς τους και σε άλλα είπαν να ανοίξουν έναν κοινό λογαριασμό. Μια τρίτη ομάδα είχε επίσης τη δυνατότητα να αποφασίσει μόνη της.

Η μελέτη έδειξε ότι τα ζευγάρια που άνοιξαν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς είχαν σημαντικά υψηλότερη ποιότητα σχέσης δύο χρόνια αργότερα από εκείνα που διατήρησαν τους ξεχωριστούς λογαριασμούς. «Συχνά μας έλεγαν ότι ένιωθαν περισσότερο σαν να ήταν “σε αυτό μαζί”», σχολίασε στη Daily mail η συγγραφέας της μελέτης Jenny Olson.

Οι επιστήμονες είπαν ότι η ένωση των λογαριασμών σημαίνει ότι τα ζευγάρια ευθυγραμμίζονται με τους κοινούς οικονομικούς τους στόχους και έχουν μεγαλύτερη ειλικρίνεια και διαφάνεια στη σχέση τους. Οδηγεί επίσης σε μια «κατανόηση του γάμου από κοινού», καθώς οι σύντροφοι αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται ο ένας στις ανάγκες του άλλου.

Αντίθετα τα ζευγάρια με τους χωριστούς λογαριασμούς αντιμετωπίζουν τη λήψη οικονομικών αποφάσεων ως μια ανταλλαγή και θεωρούν πιο εύκολο να εγκαταλείψουν τη σχέση.

Περίπου το 20% των ζευγαριών που συμμετείχαν δεν ολοκλήρωσαν τη μελέτη, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού ποσοστού εκείνων που χώρισαν αφού δεν δέχτηκαν να ενώσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 28 έτη. Τα 3/4 ήταν λευκοί και το 12% ήταν έγχρωμοι. Το 36% των εθελοντών είχε πτυχίο και μεσαίο οικογενειακό εισόδημα 50.000 $. Τα ζευγάρια γνώριζαν ο ένας τον άλλον, κατά μέσο όρο, περίπου πέντε χρόνια και είχαν μια ρομαντική σχέση για τρία χρόνια. Το 10% αυτών είχε και παιδιά.

Τα ευρήματα εμφανίζονται στο άρθρο “Common Cents: Bank Account Structure and Couples' Relationship Dynamics”, στο Journal of Consumer Research .